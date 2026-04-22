雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

▲一家三口想去日本玩。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本一向是國人出國旅遊熱門地點，旅遊達人蓋瑞哥表示，有讀者向他求助，夫妻倆月收入約6萬元，家中還有一名讀幼稚園的女兒，扣掉日常開銷後，每月最多只能存1萬，一直想帶女兒到日本大阪環球影城旅遊，但去一趟開銷恐達8萬元，希望5天的花費壓到5萬內，蓋瑞哥直呼「太難了！」

雙薪月收六萬 扣完開銷難有餘裕



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旅遊達人蓋瑞哥在粉專發文，這名讀者一家住在台南，每月除了固定要付2萬元房租，還有保險、水電與其他生活雜支，再加上照顧孩子的相關費用，每個月最多存下約1萬元。若碰上家電維修、紅白帖或其他突發開銷，當月甚至幾乎無法存錢，目前家庭的緊急預備金大約是20萬元。

讀者坦言，一直想帶女兒去大阪環球影城玩樂，受限於工作，只有暑假能出遊，即便搭廉價航空，單人機票也可能超過1萬元，再把住宿、餐飲與其他交通花費算進去，玩5天4夜估計要8萬元，希望總花費可以控制在5萬元，不然辛苦一整年存下來的錢，出國一趟就幾乎歸零。

想帶女兒去環球影城 預算5萬元



蓋瑞哥分析直呼「一家三口去日本5天，要壓在5萬以內，真的太難了」，一家人出國旅遊，不太可能只有進遊樂園而已，通常還會安排到其他景點走走、順便品嘗當地美食，整體開銷很難往下壓；他也建議，如果真的想要省預算，只能壓縮旅遊天數，或是捨棄環球影城這種付費景點，才有機會達成。

▲日本環球影城。（圖／資料照）



貼文一出，掀起網友討論，「兩個人收入只有六萬，在台南還租到兩萬的房子，房租加三個人餐費三萬就五萬了，建議先想辦法提高收入」、「如果兩夫妻月入總共只有6萬，我覺得還是不要想出國這件事了」、「這樣還是不要出國了吧，玩樂是開心的事，造成壓力就不要勉強」、「這真的是生活寫實呢，雙薪家庭如果爸媽都是基本薪資，其實真的很難生養小孩」。

也有網友指出，「這收支一眼難盡….但小孩才幼稚園，稍微請一下假問題不大，沒必要卡死寒暑假」、「不一定要寒暑假去呀~我都看現在蠻多爸媽都在淡季的時候，讓孩子請假出國玩」。