黃揚明：賴清德以出訪勾引中共出手　是反擊「鄭習會」最佳手段





▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此暫緩出訪。對此，媒體人黃揚明表示，這當然是綠營一千零一招「抗中保台」，若能以一場非出訪行程，勾引中共出手抵制，製造「兩國只有敵意，沒有善意」概念，是反擊「鄭習會」後情勢的最佳手段。他強調，如果此舉能讓美國挺台派覺醒，取消川普預定的「川習會」行程，那麼賴清德絕對是贏家。可是，如果「川習會」照走呢？

黃揚明表示，賴清德總統的出訪行程，在預定日前一天突然中止，且總統府祕書長潘孟安與國安會祕書長吳釗燮聯袂出面開記者會，直接點名是中共施壓其非洲友邦阻攔總統出訪，這當然就是綠營一千零一招「抗中保台」。

黃揚明指出，在「鄭習會」後，中共拋10項對台措施，兩岸交流聲浪四起。日前媒體引述不具名官員說法，稱「中共找協力者敲鑼打鼓」，這已經是「抗中牌」的啟動，這類「台版麥卡錫主義」早已成為賴的主調。

黃揚明認為，兩岸關係的冰點，難以融化的主因不是「任一方的善意」，而是「任一方不願意」。對總統賴清德而言，身為務實的台獨主義者，2024年選前說「願和習近平見面，請喝全糖珍奶、吃蝦仁飯」，當然只是選戰策略，也許「珍蝦（真瞎）」才是他內心所想，但這是其「務實」所在。

黃揚明提到，賴清德大選前還曾說「我當選兩岸發生戰爭的機率最低。」但上任後先在去年3月、把中國定義為「境外敵對勢力」，去年11月為了對美軍購案，前後矛盾地說「北京當局目標在2027年完成武統台灣（小編後來加上了「的準備」）。」但2027年是賴的總統第一任期，怎麼才說戰爭機率最低，又拿武統台灣來說嘴？這也是賴清德的「務實」。

黃揚明直言，賴清德的「台獨主義者」字典裡，根本沒有「兩岸」，只有「兩國」；沒有「兩岸交流」，只有「抗中保台」。

黃揚明認為，因此，在其「抗中保台」兵法中，若能以一場非洲小國史瓦帝尼的出訪行程，勾引中共出手抵制，再順勢宣布「暫緩」出訪，製造出「兩國只有敵意，沒有善意」的概念，是反擊「鄭習會」後情勢的最佳手段。

黃揚明說，中華民國的外交處境何其困難？無論國民黨執政還是民進黨執政都經歷過，「中共無情打壓」是許多天然獨世代心中內建的「投票動能觸媒」，這次能否再派上用場？

黃揚明說，讓子彈飛一下。畢竟，如果此舉能讓美國的挺台派覺醒，取消下個月川普預定的訪中「川習會」行程，那麼賴清德絕對是贏家，不是輸家。可是，如果「川習會」照走呢？那就繼續抗中保台聯美親日。

▼政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）