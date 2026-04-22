網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案，日前一審遭判17年，褫奪公權6年。而前總統陳水扁近年活躍在社群平台、熱衷於跟網友互動，有網友問大三就考上律師榜首的陳水扁，是否能出面幫柯文哲辯論，「畢竟他是墨綠的」。陳水扁則親自回應網友，「阿扁的律師執照被吊銷了」。

1973年陳水扁大學三年級暑假時，就以全國榜首成績考到律師執照（該年1457人報考，錄取10名），大學四年級就開始當律師，曾為知名海商法律師。

而陳水扁因貪污案被判刑11年定讞，法務部依2020年新修正《律師法》「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」，廢止扁的律師證書。陳水扁後續提起行政訴訟，最高行政法院於2023年6月判決其敗訴，確定其律師資格已遭廢止。

有趣的是，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦有多項前科，包含傷害致死、殺人未遂、組織犯罪、通姦等。而鍾東錦當時涉殺人案，辯護律師就是陳水扁，鍾東錦近年也曾幾次拜會陳水扁，陳當時表示，「鍾東錦縣長改悔向上的故事蠻勵志的」。

鍾東錦當時也回應，與陳水扁早在民國76年就已相識，當時自己仍在摸索人生方向，陳水扁則已是知名大律師，「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼，我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，就撇清關係，這不厚道」。