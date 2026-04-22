ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

▲民眾黨主席黃國昌接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、蘇靖宸

◎攝影：姜國輝、鄭毓齡、林敬旻

民眾黨主席黃國昌今（22日）接受《ETtoday新聞雲》專訪。談到民眾黨2026年的目標，他說，「第一，新竹市一定要守下來，第二，議員成長要翻倍，這是我對於2026的目標」；他也承諾，若沒有達到選舉目標，隨時可以走人。至於和國民黨2028的合作，現在講還太早，但並非民眾黨沒有合作意願，而是先把2026年這一局打好，會成為邁向2028年非常重要的基礎。

民眾黨2019年創黨以來，陸續歷經2020、2022、2024幾次選舉，在立法院不分區席次有逐屆成長趨勢；議員部分，目前全國僅14席議員，且多集中在人口稠密區。基層民代攸關地方經營，勢必是民眾黨要積極拓展的目標。

黃國昌說，對民眾黨而言，「第一，新竹市一定要守下來，第二，議員成長要翻倍，這是我對於2026的目標」；黃直言，以目前民眾黨狀況來說，議員人數太少。

至於沒有達到這個目標，是否會下台？黃國昌說，知道他個性的就知道，「只要黨員對我的表現不滿，不用說等到選舉結果出來，如果對我當黨主席表現不滿，我隨時都可以走人，從來不戀棧，這是我黃國昌的個性」，若沒有達到選舉目標，隨時可以走人。

黃國昌也談到，目前民眾黨各級民意代表最完整的縣市，除了新竹縣以外就是彰化縣，議員預計提6席、鄉鎮市民代表預計徵召15位，以基層選舉來講，目前民眾黨最多的團隊，彰化縣跟新竹縣有得比。

而關於2028下一階段的合作，黃國昌說，目前跟國民黨的合作從地方選舉開始，著眼於比較多的是民生，在這樣的基礎上，希望今年地方選舉合作的經驗對雙方而言都是愉快。因為聯合政府、聯合治理有合作的目標以及要達成的目的，在這個基礎上面才能夠去談2027到2028年合作的問題。

黃國昌說，2023年到2024年的經驗對很多人來講，因為從來沒有發生過這樣的事情，那中間也有很多曲折的一些發展，「那我不認為那是誰的錯，而是對於台灣來講，從來沒有聯合政府或聯合治理的經驗，所以那可以說是在民主發展過程當中，走過的一段歷程，希望下一次能夠做得更好」。

「那我也是用這樣的心情，在處理有關2026年地方聯合治理的事情。」黃國昌指出，他是很有計劃的在鋪陳這整件事情，研究日本自民黨、維新會的政黨合作協議，舉辦地方聯合治理論壇，然後提出先提共同政見、再來是政黨合作協議，第三階段才是各縣市初選整合，「那現在到目前為止，都在設定的軌道上一步一步完成」。

黃國昌強調，2028年現在講還太早，「並不是說民眾黨沒有合作意願或誠意，而是要先把2026年的這一局先打好」，在整個過程中，如何符合各自政黨發展的需要，同時也符合台灣目前國家利益的需要。最後在選舉結束以後，是不是就聯合治理的模式，可以很順利的展開。

黃國昌說，「這些都在摸索跟實踐的過程中，會成為接下來在2027年談進一步的合作，邁向2028年非常重要的基礎」，先把2026年做好，這件事情最重要。

而目前在基隆市、苗栗縣，都是國民黨執政、民眾黨出任一席副市長的合作模式，黃國昌說，基隆是一個不錯的模式，現在正持續觀察苗栗。他提到，在黨務層次上，賴香伶去當了副縣長，不管是邱佩琳副市長、賴香伶副縣長，都兼任地方黨部的主委，兩位都是在地主委。在地方聯合治理的層次上，因為賴香伶去當副縣長後，鍾東錦縣長有11個局處交由賴管理，苗栗縣聯合治理滲透的深度可能高過基隆市。

黃國昌說，在實際實踐的過程當中，彼此是不是能夠充分的合作，而且也可以在這個過程中，對於共同政策的願景能夠實踐，是觀察的重點。

▲邱佩琳擔任基隆市副市長同時兼任民眾黨基隆市黨部主委。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴香伶目前擔任苗栗縣副縣長，黃國昌認為，是聯合治理的重要觀察指標。（圖／記者湯興漢攝）