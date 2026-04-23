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媽喊「蔡英文名」兒秒不哭　釣出本尊神回：該睡了太晚了

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記者黃翊婷／綜合報導

網傳若小孩鬧情緒，家長喊出陌生人的名字，便可以轉移孩子的注意力。一名媽媽近日實測這個方法，喊出前總統蔡英文的名字，結果竟引來蔡英文本人留言回應，「弟弟，你好，我是蔡英文。你該睡了，太晚了。」

▲▼總統蔡英文回應內閣人事案。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文近年來時常在網路上留言與網友互動。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文又神回覆　網友狂催去睡覺

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該名媽媽在Threads發文測試網傳的育兒神技，並對哭鬧中的兒子喊出蔡英文的名字，沒想到兒子真的立刻不哭了。有趣的是，這篇貼文真的引來蔡英文留言回應，「弟弟，你好，我是蔡英文。你該睡了，太晚了。」該則留言累積至今已獲得23萬人按讚，還有不少網友反過來催促蔡英文，「您是不是也該睡了？還在滑手機太晚了」、「妳還敢講別人！才幾歲在那邊熬夜！去睡覺」。

蔡英文Threads突破百萬粉絲

蔡英文近年來時常在Threads「海巡」，留言回覆網友的內容也都很幽默，創造出不少金句，例如「香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」、「我的蔡裡面，還有英文」、「留友看」等等，目前她的Threads帳號已有101.8萬名粉絲追蹤。

對此，蔡英文還特地發文表示，謝謝大家讓追蹤人數突破100萬，這段時間她大開眼界，學會很多新的東西，「謝謝大家願意花時間回應我的想法、關注我的退休生活，還在不同的議題上到處留言標記我，提出自己的看法，等著我『海巡』。」

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