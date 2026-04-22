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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

▲▼吳沛憶、沈伯洋低調拜會北市議會綠議員。（圖／顏若芳辦公室提供）

▲吳沛憶、沈伯洋日前低調拜會北市議會綠議員。（資料照／顏若芳辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市黨部主委改選登記時間已於4月17日截止，綠委吳沛憶確定同額競選台北市黨部主委。若順利當選，將成為民進黨台北市黨部首位女性主委。吳沛憶除拜會地方、與各界交換意見外，也率先推「願景問卷調查」，上線不到一天即超過500人填答，反應熱烈，而代表民進黨選台北市長呼聲高的綠委沈伯洋在吳沛憶發文5分鐘後，就在底下留言表示自己已填完問卷。

吳沛憶引用馬克斯．韋伯「以政治為志業」提到，政治是「用熱情和洞察力，緩慢而用力地鑽透硬木板」。理想必須在現實中推進。她從民進黨基層黨工做起，也曾擔任議員服務地方，在台北市遇見許多實踐者，她認為台北是最有可能發生改變的城市。她盼盡最大努力爭取市民的認同。未來帶領市黨部與社會緊密合作，積極走入基層、連結各界、回應民意。

吳沛憶表示，這段時間她持續走訪地方、與各界交換意見。除了線下拜訪，她也推出網路願景問卷「一起打造更好的台北市黨部」，向網路世代請益，蒐集更多聲音，作為未來推動黨務革新的重要參考。問卷推出後，填答相當踴躍，上線不到1天已超過500份，顯示不少民眾對首都黨部抱有期待。該問卷填答時間至5月24日晚間11時59分截止。

吳沛憶指出，她期待首都黨部的功能不只是黨務運作，也能提出城市願景、回應市民需求。未來她會推動黨部走進社區、打開對話、連結各界，成為更有行動力、與社會同行的首都黨部。

而儘管民進黨尚未推出台北市長人選，但呼聲越來越高的沈伯洋也在吳沛憶發文5分鐘內就留言表示，「已填」。

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