太空照拍「台灣命脈」超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛

▲太空照拍下「台灣命脈」中央山脈。（圖／翻攝林琪兒X）



記者許力方／台北報導

首位台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人「林琪兒醫師」，近日回台訪問，副總統蕭美琴接見後，轉發了他PO出的2015年太空拍台灣的照片，吸引上萬人按讚，不少台灣人都發現，從太空看可以清晰看見「台灣的命脈中央山脈」，紛紛討論「就是那座山脈擋住多年颱風」。

太空視角曝光台灣 中央山脈輪廓清晰可見



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林琪兒是首位台灣出生的太空人，爸爸是瑞典裔美軍、媽媽是台灣人，擁有醫學博士學位，深耕航空醫學，2009年36歲的他入選NASA太空人，曾2度登上太空站，擔任太空任務指揮官，多次拍下台灣在網路上分享照片。

蕭美琴轉發舊照 引發萬人按讚與討論



這回林琪兒受邀造訪台灣，由蕭美琴接見，蕭美琴21日並透過各社群平台轉發林琪兒2015年從太空拍下的台灣照片，提到這是林琪兒首次任務期間從國際太空站所拍下的台灣，「從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，我們如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任。」

網友熱議擋颱神山 直呼台灣地形超立體



照片吸引上萬人按讚，其中不少網友留言「中央山脈是台灣的命脈呀」、「就是那座山脈，擋住很多年的颱風，不管大小。台灣，我的家」、「我們那小小多山的國家」、「台灣就是太平洋的巨鯤之島」、「台灣好立體，原來我們的中央山脈強大擋颱風的樣子是如此的美麗有魅力」。網紅王顧採也分享照片直呼「各位有從外太空看過台灣中央山脈斬艦刀嗎？看起來超級利…難怪很多颱風都被切爛。」

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