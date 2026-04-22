　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太空照拍「台灣命脈」超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛

▲▼太空照拍「台灣命脈」中央山脈超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛。（圖／翻攝林琪兒X）

▲太空照拍下「台灣命脈」中央山脈。（圖／翻攝林琪兒X）

記者許力方／台北報導

首位台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人「林琪兒醫師」，近日回台訪問，副總統蕭美琴接見後，轉發了他PO出的2015年太空拍台灣的照片，吸引上萬人按讚，不少台灣人都發現，從太空看可以清晰看見「台灣的命脈中央山脈」，紛紛討論「就是那座山脈擋住多年颱風」。

太空視角曝光台灣　中央山脈輪廓清晰可見

[廣告]請繼續往下閱讀...

林琪兒是首位台灣出生的太空人，爸爸是瑞典裔美軍、媽媽是台灣人，擁有醫學博士學位，深耕航空醫學，2009年36歲的他入選NASA太空人，曾2度登上太空站，擔任太空任務指揮官，多次拍下台灣在網路上分享照片。

蕭美琴轉發舊照　引發萬人按讚與討論

這回林琪兒受邀造訪台灣，由蕭美琴接見，蕭美琴21日並透過各社群平台轉發林琪兒2015年從太空拍下的台灣照片，提到這是林琪兒首次任務期間從國際太空站所拍下的台灣，「從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，我們如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任。」

網友熱議擋颱神山　直呼台灣地形超立體

照片吸引上萬人按讚，其中不少網友留言「中央山脈是台灣的命脈呀」、「就是那座山脈，擋住很多年的颱風，不管大小。台灣，我的家」、「我們那小小多山的國家」、「台灣就是太平洋的巨鯤之島」、「台灣好立體，原來我們的中央山脈強大擋颱風的樣子是如此的美麗有魅力」。網紅王顧採也分享照片直呼「各位有從外太空看過台灣中央山脈斬艦刀嗎？看起來超級利…難怪很多颱風都被切爛。」

▼康芮襲台全紀錄，撞中央山脈後「瞎眼」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古埃及人用荷馬史詩當內臟！　木乃伊腹中首見希臘文學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太空照拍「台灣命脈」超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛

「小品雅廚」北市信義店曝光了！　宵夜控嗨爆：人潮會炸

LuxyGirl尺度炸開！辣舞挖空裝「南半球掉出來」　畫面曝光掀論戰

那些藏在「親子共讀」裡的情感連結　被療癒的不只是孩子

全台濕涼大變天　鋒面雨帶橫掃2天「紅爆大雷雨」+強風來襲

「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會長

跨越55歲捐贈門檻！妻捐腎救夫展大愛　大林慈濟智慧醫療創首例

獨／密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬　開庭抱怨律師這件事

太空照拍「台灣命脈」超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛

「小品雅廚」北市信義店曝光了！　宵夜控嗨爆：人潮會炸

LuxyGirl尺度炸開！辣舞挖空裝「南半球掉出來」　畫面曝光掀論戰

那些藏在「親子共讀」裡的情感連結　被療癒的不只是孩子

全台濕涼大變天　鋒面雨帶橫掃2天「紅爆大雷雨」+強風來襲

「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會長

跨越55歲捐贈門檻！妻捐腎救夫展大愛　大林慈濟智慧醫療創首例

獨／密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

公司送夏威夷度假！工程師曝獨特享受方式「窩飯店寫程式」

【暫時控制】海豹部隊出動攔截！　美軍在印太登檢扣押伊朗油輪

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

更多熱門

相關新聞

台灣出生NASA太空人將為桃猿開球！

台灣出生NASA太空人將為桃猿開球！

樂天桃猿宣布，4月24日主場賽事將邀請林琪兒醫師擔任開球嘉賓。他是首位在台灣出生、入選NASA太空人團隊的太空人，曾兩度執行太空任務，累計在太空停留311天。

太空人教頭大讚鄧愷威　盼減少局數

太空人教頭大讚鄧愷威　盼減少局數

鄧愷威霸氣解危奪中繼點　太空人牛棚放火慘遭逆轉

鄧愷威霸氣解危奪中繼點　太空人牛棚放火慘遭逆轉

鄧愷威登板拆彈成功！2.2局無安打好投　

鄧愷威登板拆彈成功！2.2局無安打好投　

鄧愷威K掉國聯全壘打王！

鄧愷威K掉國聯全壘打王！

關鍵字：

太空人林琪兒蕭美琴護國神山中央山脈

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

更多

最夯影音

更多
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面