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全台濕涼大變天　鋒面雨帶橫掃2天「紅爆大雷雨」+強風來襲

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面壓境，雨帶北往南橫掃全台 。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

慎防大雷雨！中央氣象署提醒，鋒面即將影響台灣天氣，各地將陸續轉雨，氣溫也逐漸下降，明天（23日）易有瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，尤其中部以北有局部豪雨發生機率。

雨帶北往南掃過　午後北台雨勢明顯增強

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氣象署預報，今天（22日）鋒面在華中一帶建立，明天（23日）鋒面逐漸影響，雨帶由北往南移動，午後北部雨勢明顯增加，隨後中部降雨增加，在中部以北地區皆轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，局部對流發展旺盛、伴隨雷擊及強陣風，帶來大雨或局部短延時豪雨，其他地區雲量也增多，偶有短暫陣雨出現。

雲多降雨氣溫降　東南部慎防焚風發生

氣溫方面，因雲多下雨，北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及台東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱，尤其西南風過山沉降影響，東南部甚至有焚風發生機率，晚上低溫因東北季風增強，北部及宜花略下降到20至22度，其他地區22至24度，感受稍涼一些。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面影響將有大雷雨或局部豪雨發生 。

鋒面通過夜間轉劇烈　中北部慎防雷雨襲擊

氣象署指出，這幾天天氣溫暖，但北方的鋒面系統已經蓄勢待發準備南下，各地將陸續轉雨，氣溫也逐漸下降。明天鋒面影響並逐漸通過，馬祖率先轉為有短暫陣雨或雷雨，上半天北部地區雲量開始慢慢增多，偶有短暫降雨；下半天中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門陸續轉雨，中部以北入夜慎防大雷雨，有大雨或局部豪雨發生機率，南部、台東入夜後降雨機率逐漸提高。

周五鋒面南壓巴士海峽　各地轉濕涼防大雨

24日（周五）鋒面逐漸南壓至巴士海峽、東北季風影響，各地及澎湖易有短暫陣雨或雷雨，西半部留意局部大雨，金門、馬祖逐漸轉為多雲的天氣，東北季風影響且容易下雨，馬祖整天氣溫17到19度；北部、宜蘭、花蓮、金門高溫22到24度；中部、台東、澎湖26、27度；南部仍有28到30度；各地低溫20到22度，感覺有點涼。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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