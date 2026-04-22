ET專訪／藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

▲民眾黨主席黃國昌接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、蘇靖宸

◎攝影：姜國輝、鄭毓齡、林敬旻

2026年九合一大選年底登場，民眾黨主席黃國昌今（22日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，民進黨政府這幾年對台灣社會造成的傷害，2028一定要讓賴清德下台、讓民進黨反省。他說，若參選到底，有信心新北6位議員可當選，但他不希望民進黨因此漁翁得利，因此才和國民黨合作；他強調，新北、彰化都要守住，否則對2028大選會有直接衝擊。至於高雄的部分，黃說，只要柯志恩傳個LINE，民眾黨能幫忙的就幫忙，且5月很快就會有一次合作的機會。

對於外界質疑他參選新北市動機，黃國昌直言，會說他選假的，基本上都是民進黨的支持者，「他們會這樣講的理由是希望我選到底，但對於民眾黨而言，選擇跟國民黨在地方選舉合作，是經過深思熟慮以後的決定」。他說，從民眾黨本身的發展跟壯大而言，其實沒有必要跟國民黨合作，就自己獨立參選、選到底就對了。

「但這樣做，後果是什麼？必須要想清楚，2024年就是一個最實際的例子。」黃國昌說，民進黨政府這幾年對台灣社會造成的傷害，讓他在2028年設定一個非常清楚的目標，就是要讓賴清德下台、讓民進黨反省。

黃國昌說，著眼於2028年這麼重要的目標，在2026年地方選舉就非常重要，「如果新北市在2026年被民進黨拿回去的話，2028年總統大選岌岌可危，這不是開玩笑的」。

黃國昌表示，去年他在思考這件事時，他有信心三組參選他未必會當選，但民眾黨提的6席議員應該都會上，不會有太大問題，「有市長、有議員參選人，母雞帶小雞、聯合造勢的狀況，我未必當選，但議員通通會上」。

「但如果因為三組參選導致民進黨漁翁得利，這不是他希望看到的狀況。」黃國昌強調，這是為什麼選擇跟國民黨提出有關聯合政府、聯合治理，在有競爭的地方只挑一組候選人。

黃國昌強調，外界說他選假的，但看看他實際作為，12月27日宣布參選、1月31日離開立法院，2月1日競總開幕，之後不管是後援會的成立、政見記者會、拜票行程，從來沒少過。

黃國昌說，自己現在同時是黨主席、新北市長參選人，每周要跟立委開會討論攻防，等於生活都在新莊的競選總部、立法院、黨中央跑來跑去，「每天忙得不得了，怎麼會是選假的？」

未來民調結果出來後，假如是李四川勝出，雙方要如何合作？黃國昌說，目前簽署的政黨合作協議中，輔選過程到當選後的聯合治理，都是合作，「出線後的市長候選人，必須協助他黨基層民代輔選，也在協議中」。

▲黃國昌每周固定舉辦政見記者會，帶著議員參選人一起曝光。（圖／記者劉耿豪攝）



至於沒有要藍白合的地方，台中、高雄、台北等，也都會去幫忙？黃國昌說，「需要我們的地方，我們一定幫忙」。就以高雄來說，黃提到，柯志恩是高雄的主帥、有她選舉的節奏，民眾黨態度很清楚，「需要我們、我們能幫忙，我們一定幫忙」。

黃國昌說，不會玩以前那套宮廷大戲、形式主義，「我跟柯志恩委員也熟，如果柯委員那邊做什麼事情需要民眾黨幫忙，她就傳個LINE給我就好，有什麼事情能做的我們就來做」。

黃國昌舉例說，民眾黨非常重視中南部空污問題，去年民眾黨立法院黨團2次帶隊去興達電廠，因為燃煤許可到期還繼續燒，影響到高雄鄉親的健康權。他說，後續也馬上推動《空氣污染防治法》修正草案，不能讓生煤許可無限期展延，「今年馬上要面對的是，這些生煤許可要到期的電廠，難道要像以前一樣，只要提出申請，不論准駁，就永遠有效下去？」

黃國昌透露，今年6月興達電廠又有燃煤許可到期，近期在國會將加速《空氣污染防治法》的修正，「5月在中央推修法，高雄在地也會有行動，對於高雄鄉親的健康權，做這件事時，就會善意聯繫柯志恩有這場活動，有沒有興趣一起，這也是一種方式」。

另外，彰化縣長部分，黃國昌坦言，「亂到我不知道怎麼講」；他直言，他不會去選，民眾黨是否推人等，要非常冷靜的想一下。黃說，目前國民黨內部人選已經夠亂了，本以為是謝衣鳯委員；他強調，王惠美縣長政績不錯，若彰化縣讓民進黨拿走，對2028年選舉也會有影響，「所以我們總是希望說彰化這邊能有一個好的人選，能夠把彰化給守住」。

▲黃國昌說，國民黨高雄市長參選人柯志恩若需要幫忙，傳line給他就可以。（圖／記者吳奕靖攝）