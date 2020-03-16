HowHow穿警服拍洗髮精業配挨控　檢認證：知名YouTuber的廣告創意呈現

▲HowHow因穿警服露臂章被約談後，提醒大家未來拍片要注意。。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

YouTuber「HowHow」，常在影片中模擬被警察抓走的自嘲橋段，去年他穿著警察制服拍片，還真的被警察依《刑法》冒用公務員服章官銜罪，移送法辦，但是士林地檢署調查後，認為HowHow只是為了拍攝洗髮精業配廣告，用警察攔檢酒駕的橋段呈現創意，不至於讓人誤認他是真警察，因此處分不起訴。

本名陳孜昊的HowHow在2019年8月13日，上傳了一則短片到YouTube，裡面有他穿著縫上台北市警察局臂章的警察制服和警徽帽子，扮演警察，攔檢車輛，有網友看了後提出檢舉，HowHow當年9月到台北市刑大製作筆錄後，還上臉書自嘲「啊，真的被抓了...，沒有啦喝個茶聊天一下，大家未來拍片要多多注意啊」。

▲HowHow過去常自嘲會被警察抓，沒想到真的被法辦，還好檢察官處分不起訴。（圖為資料照／翻攝自臉書／How Fun）

HowHow在偵訊時否認刻意違法，「我當時只是認為拍攝具有戲劇性的影片，沒有要冒用警察的身分」，「觀看影片的人都知道我是一個廣告演員，只是為了拍攝廣告而扮演角色」，「再加上我在影片中是一人分飾二個角色，更不會讓人誤以為我是警察在執行臨檢酒駕」。

檢察官調查，這段影片當時只在YouTube頻道播放，還有「限量版去油控屑48小時」等字幕，可見真的是洗髮精業配廣告，穿警察制服等橋段，只是創意呈現，不能因此認為HowHow有冒用公務員服章官銜犯意。

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