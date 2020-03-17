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「是她突下跪，我媽非常確定」婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

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▲▼還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

▲藥師下跪磕頭向婦人道歉，讓外界看了十分不忍。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名60多歲李姓婦人到藥局排隊買口罩，因藥師不小心還錯健保卡，被指控竟要求對方下跪磕頭道歉，引發各界譴責，也為藥師感到不捨。如今婦人女兒出面替媽媽喊冤，強調沒叫藥師下跪，還指控對方先收走所有人的健保卡，才導致出錯。對此，藥師丈夫代為回應，都有仔細核對身分才發還。

婦人女兒接受《東森新聞》訪問強調，媽媽沒有叫藥師下跪，「是她自己突然下跪，我媽媽非常確定，她不是那種會叫人下跪的人，看她下跪也嚇到。她在門口就先把所有人的健保卡收進去，並不是像外面拿號碼牌這樣。」

請繼續往下閱讀...

民眾實際來到藥局買口罩，只見當事藥師先把每個人的健保卡收進店內。面對每位民眾，藥師都笑臉耐心，拿著健保卡讓民眾確認後才發還。

▲▼0315藥師公會記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼藥師出面控訴。（圖／記者黃國霖、賴文萱攝）

▲下跪道歉藥師出面。（圖／記者賴文萱攝）

對於藥局賣口罩的方式，民眾各有看法。一名男子表示，他排隊領了好幾次口罩都沒什麼問題，藥師都有核對身分，「會請我們確認，自己再確認，再返還給我們」；藥師都很客氣、很有禮貌，對民眾都很好。一名婦人則認為，如果排隊的人多，藥師一口氣收健保卡一定會搞錯，一緊張會沒看仔細。

事件曝光後，各界為藥師抱不平，對於婦人女兒的指控，藥師丈夫代為回應，他們都有核對每一個民眾身分才發還健保卡，其餘不再多做解釋，期盼民眾能更理性。

而轄區南港警方14日深夜約談涉嫌強迫羞辱藥師的李婦到案說明，警詢後認定她侮辱藥師構成《刑法》強制罪，並違反《醫療法》對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，將案件函送台北地檢署偵辦。

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