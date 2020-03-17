預購口罩都領的到　蘇貞昌一句話暖哭廠商：別讓他們太勉強好嗎？

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記者蔡文鈴／台北報導

行政院16日進行跨部會會議，確定口罩量足夠供給網路預購，因此不用抽籤，只要有登記預購的人都可以順利取貨。行政院長蘇貞昌17日上午在臉書公開會議過程，除了感謝口罩廠商外，也提醒各部會別讓他們太勉強。

蘇貞昌強調，在口罩政策上「很透明、很清楚、很負責」。政委唐鳳指出，口罩預購人數在200萬以下，口罩有準備233萬的量，因此不用抽籤，第一批都會拿到，付款成功就會寄發簡訊領取，避免發生詐騙的情況。

蘇貞昌有提到，聽到抱怨防護醫、醫療器材不夠用，是否有協助醫院防疫物資，疾管署副署長表示，70萬的物資已陸續到貨，本周會讓缺乏的防疫物資都補起來。

對於有高中生感染新冠肺炎，教育部長潘文忠表示，已經先發給學校10個額溫槍、1萬片口罩，讓家長、第一線人員可以安心。

針對口罩2.0的執行成效，行政院副院長陳其邁認為，上網訂購的就不會去排隊，所已排隊的情況應該會減少。

蘇貞昌表示，超商應該很願意讓民眾領口罩，說不定還會順手買些東西，若全聯也願意協助，蘇貞昌覺得，看有沒有更好的方法，只要方便公平，都是可以試行的。

此外，蘇貞昌對於口罩廠商加班生產很感謝，除了加給加班費外，在可已的情形下，還是盡量生產，「但不要強迫，讓他們太勉強好嗎？」

網友留言表示，「一起守護台灣，防疫人員辛苦了」、「院長辛苦了，看起來有點累累，請保重身體啊」、「謝謝很罩的政府」、「感謝院長辛苦了！口罩實名制2.0實施，國家防疫團隊大家一起守護家園，謝謝您們。」

▲蘇貞昌心疼口罩廠商，盼不要讓他們太勉強。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

