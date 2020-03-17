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車廠比亞迪轉變全球最大口罩廠　30天達成「日產量500萬片」　

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▲▼大陸電動汽車製造商比亞迪轉行改為生產口罩。（圖／翻攝自《比亞迪》官網）

▲比亞迪自2月8日起轉行改為生產口罩。（圖／翻攝自《比亞迪》官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

疫情爆發以來，口罩成為人人眼中最值錢的商品，大陸電動汽車製造商比亞迪，2月轉型改為生產口罩，一個月內完成生產裝置研發和製造，100條口罩生產線每天產量可以高達500萬片，目前已成為全球最大的口罩生產商，且正在進一步擴大產能。

綜合陸媒報導，比亞迪口罩產線以及在比亞迪汕尾工業園製造的消毒凝膠產線都處於滿載運轉狀態，分別實現了口罩日產500萬片，消毒液日產30萬瓶，讓抗疫前線的機構可以有效緩解物資緊缺的問題。比亞迪公司也與深圳企業家簽訂協議，將自2020年3月16日至3月31日向深圳市6家定點超市和藥店，供應一次性醫療口罩1500萬片，並只允許在深圳市場銷售。

▲▼大陸電動汽車製造商比亞迪轉行改為生產口罩。（圖／翻攝自《比亞迪》官網）

▲每天有5到10條的口罩生產線同時上線。（圖／翻攝自《比亞迪》官網）

比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，1月底向湖北捐贈1000萬現金，為抗疫人員捐贈價值超過100萬元的防護用品，同時也決定加入口罩生產行列，「做為大陸製造業的一個代表，我們應該站出來，動用一切的力量支援生產口罩。」之後王傳福成立專案小組，並親自帶領，每天待在實驗室調設備、盯產線。

比亞迪12個事業部抽調3,000多名工程師，每天夜以繼日的努力，克服各種困難，3天繪製400張圖紙，7天完成口罩機的研發製造，不到30天就建立100條口罩生產線，日產能已突破500萬片，真正讓比亞迪感到壓力的不是產品投產前的準備，而是如何快速擴大產能滿足社會需求，經過一番努力，如今已成為全球最大量產口罩工廠。

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