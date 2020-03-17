問醫「去土耳其行不行？」她：旅行團報了！且不是疫區啊　台5人跟團確診

▲土耳其首都安卡拉。（圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，3天內（14日至16日）增加17例，全是「境外移入」，其中多人是出國旅遊遭到傳染，引起社會議論。對此，胸腔重症醫師蘇一峰分享一名病患堅持去土耳其，讓他直呼「全民旅遊是不是該禁止了！」目前已有5名國人跟團到土耳其中鏢確診，該國已被列為第三級警告（Warning），國人應避免至當地所有非必要旅遊。

蘇一峰16日在臉書說，「上周我的住院患者，問我出院後去土耳其行不行？我說不行，她說旅行團已經報了，而且土耳其不是疫區啊！誠心建議，全民旅遊是不是該禁止了！」

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指揮中心16日公布台灣確診案例65至67都是南部人，且這3例都在4日到13日跟團前往土耳其觀光，且和確診案例第56以及57同團，這3人都於15日發病，在當天被衛生單位通知前往醫院採檢通報，於16日確診，都已收治在醫院的負壓隔離病房。根據最新統計，目前土耳其確診47例、0死亡。

▼40例境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心提供「境外移入個案感染地分布圖」資料，40例境外移入中，中國11例、土耳其5例、義大利4例、日本3例（1例為鑽石公主號）、埃及3例、德國2例、西班牙2例、菲律賓2例，荷蘭、奧地利、捷克、法國、英國、菲律賓、希臘、愛爾蘭、比利時、澳門、希臘都是1例。

指揮中心表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，指揮中心宣布除已公布列第三級的伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外；自17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告（Warning），國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心說明國家及地區如下：俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。

▼東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情提升至第三級警告。（圖／指揮中心提供）

▼台灣新冠肺炎67例感染關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）