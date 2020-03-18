　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租賃車收入掛零！4萬戶家庭受衝擊「每月2.5萬車貸還不出來」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼Uber,優步,多元計程車,租賃車,代僱駕駛,代駕,共享經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲租賃車受疫情衝擊，收入幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部祭出紓困振興計畫，盼能協助業者度過寒冬。專家指出，「租賃小客車」恐是紓困方案中難打開的結，由於租賃公司不是銀行，政府無法強制要求展延融資，車行大多也不願為車主處理融資事宜。據估計，一台200萬的箱型車，每月車貸至少2.5萬元，約有近4萬戶家庭生計受衝擊。

全台灣租賃小客車從事經營機場接送，或是包車旅遊的車輛數大約39600台，因為疫情關係，以桃園機場為例，去年同期月平均每天都有13萬人次的進出，現在只剩7千人，等於是只運量剩5％左右，且可能會繼續減少。且回國的檢疫專車都有指定的車行，等於其他租賃車所有收入來源都沒有了。

請繼續往下閱讀...

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，一台要價200萬的廂型車，每個月車貸至少要25000元以上，一台車就是一個家庭的生計，39600多的家庭生計受到影響，光貸款還款就是一個問題，不可輕忽。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機旅客近期大減。（圖／記者李毓康攝）

針對交通部紓困方案中的小客車租賃業部分，可以獲得貸款展延以及利息補貼，但李奇嶽指出，有兩大痛點，導致「租賃小客車」成為紓困方案中難打開的結。

李奇嶽表示，車貸是向租賃融資公司承貸，而租賃公司不是銀行體系，不願展延而政府也難介入；租賃小客車的業態多為車主靠行，車行不願為車主車處理融資事宜。

李奇嶽表示，經營包車業務必須為營業車輛，所以車輛必須是掛在車行，而成立一家車行必須擁有至少500萬元的資本額，以及10台新車，門檻很高，所以很多自己辛苦買一台廂型車以此為生的司機們，只能貸款買一台車靠行在車行下營業，全台39600多台租賃小客車中有95％是靠行車。

▲▼林佳龍今日視察桃機防疫專車狀況。（圖／交通部提供）

▲交通部安排桃機防疫專車。（圖／交通部提供）

李奇嶽表示，車行因為車輛所有權不是車行所擁有，自然不會願意為車主司機多做額外負擔，且依民法車行還是有擔保風險，一旦車主無力承擔，還是必須出面善後，貸款融資公司的態度當然更是保守。

李奇嶽指出，車主司機們真正需要的就是貸款的展延寬限期，這是最能夠解決燃眉之急，且在貸款放貸時車主也都簽下銀行本票，車輛也有設定抵押，風險係數並不算高，台灣承作租賃小客車融資業務的公司也是集中在少數融資業者，近日交通部已召集協商租賃融資公司協商與道德勸說，或許能喬出一些短期進展，但是結構性問題仍在，總不宜老是碰到了事再來喬。

李奇嶽呼籲，應立法規範租賃融資公司的放款法制化，降低設立車行的門檻或比照計程車個人車行的申請，如此司機們每個月的靠行規費可以轉為政府稅收，稅務上也可以按小額營業核定課稅，再有相關重大變故也可以有辦法落實紓困條例，這是未來可以思考的路。

ET快訊
伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」3天後隔離　3
陳時中：歐洲信賴公衛體系崩盤　新冠肺炎以「超驚人」速度傳播中
「張榮發遺產」總額揭曉！遺囑全由4子繼承　張國煒卻因1法條不
防疫再加嚴！陳時中：擬對入境國人與外國人居家檢疫14天
C羅隊友又中鏢！尤文圖斯爆第2例新冠肺炎確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮二度載到確診個案！3/7飛溫哥華BR10乘客染疫　12空服員居家隔離

全球幾乎停航⋯航空公司衝擊大！林佳龍：初估需「編列300億元紓困」

4天增27例境外移入　醫一張表秒懂「出國玩疫區」的社會代價：超乎你想像！

陳時中：歐洲信賴公衛體系崩盤　新冠肺炎以「超驚人」速度傳播中

大學繁星推薦錄取名單今日放榜　考生查詢看這邊

疫情重創航空業！華膳空廚4月起「做2休2」　員工多放5天福利假

租賃車收入掛零！4萬戶家庭受衝擊「每月2.5萬車貸還不出來」

浴帽、雨衣全上陣！空服員親揭「機上8大防疫」：不要用它蓋住口鼻

防疫再加嚴！　陳時中：擬對入境國人與外國人居家檢疫14天

因應疫情提早做準備！居家線上學習演練　台東防疫停課不停學

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

不想浪費錢！里長揪團照遊西班牙　早一步出發「返台可領1.4萬補助」

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

長榮二度載到確診個案！3/7飛溫哥華BR10乘客染疫　12空服員居家隔離

全球幾乎停航⋯航空公司衝擊大！林佳龍：初估需「編列300億元紓困」

4天增27例境外移入　醫一張表秒懂「出國玩疫區」的社會代價：超乎你想像！

陳時中：歐洲信賴公衛體系崩盤　新冠肺炎以「超驚人」速度傳播中

大學繁星推薦錄取名單今日放榜　考生查詢看這邊

疫情重創航空業！華膳空廚4月起「做2休2」　員工多放5天福利假

租賃車收入掛零！4萬戶家庭受衝擊「每月2.5萬車貸還不出來」

浴帽、雨衣全上陣！空服員親揭「機上8大防疫」：不要用它蓋住口鼻

防疫再加嚴！　陳時中：擬對入境國人與外國人居家檢疫14天

因應疫情提早做準備！居家線上學習演練　台東防疫停課不停學

長榮二度載到確診個案！3/7飛溫哥華BR10乘客染疫　12空服員居家隔離

解放軍隊成功研製「重組新冠疫苗」！　已獲批啟動臨床試驗

Dyson最新直髮造型器，夾一次就完美！還有無線充電與飛航模式

全球幾乎停航⋯航空公司衝擊大！林佳龍：初估需「編列300億元紓困」

日本、泰國都在內　可樂旅遊取消4月底前16國家地區團體行程

想要找媽媽說話　男騎腳踏車到30公里外迷路…屏警協助圓夢

4天增27例境外移入　醫一張表秒懂「出國玩疫區」的社會代價：超乎你想像！

為觀光復甦做準備！成立觀光區域聯盟　宜花東達成初步共識

疫情持續升温！出國旅遊解約有分級退費原則　必要時可求助

蓬佩奧證實：美國國務院內多人確診新冠肺炎

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

南部國立大學生確診！校方公開「足跡軸」：來一波守一波

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

網傳台灣蓋牌　國外數據曝真相

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

警官到土耳其旅遊　網酸：好玩嗎

機票達人PO歐洲促銷文　臉書遭出征

居家檢疫男偷跑　苗衛生局罰30萬

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

更多熱門

相關新聞

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

新冠肺炎延燒全球，台灣已有77例確診。不過台灣防堵疫情入侵的成效有目共睹，卻有資深媒體人拿出台灣2月份死亡數據，提醒「我不敢說社區感染不會來，大家警覺高一點」。

口罩國家隊「疫」勇趕工進度超前　第二波產線本周可望完工

口罩國家隊「疫」勇趕工進度超前　第二波產線本周可望完工

陳時中：擬對入境國人與外國人居家檢疫14天

陳時中：擬對入境國人與外國人居家檢疫14天

關鍵字：

武漢肺炎湖北觀光

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

富二代瘋玩SM　「不戴罩」PUB成極樂天堂

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面