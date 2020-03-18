租賃車收入掛零！4萬戶家庭受衝擊「每月2.5萬車貸還不出來」

▲租賃車受疫情衝擊，收入幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部祭出紓困振興計畫，盼能協助業者度過寒冬。專家指出，「租賃小客車」恐是紓困方案中難打開的結，由於租賃公司不是銀行，政府無法強制要求展延融資，車行大多也不願為車主處理融資事宜。據估計，一台200萬的箱型車，每月車貸至少2.5萬元，約有近4萬戶家庭生計受衝擊。

全台灣租賃小客車從事經營機場接送，或是包車旅遊的車輛數大約39600台，因為疫情關係，以桃園機場為例，去年同期月平均每天都有13萬人次的進出，現在只剩7千人，等於是只運量剩5％左右，且可能會繼續減少。且回國的檢疫專車都有指定的車行，等於其他租賃車所有收入來源都沒有了。

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台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，一台要價200萬的廂型車，每個月車貸至少要25000元以上，一台車就是一個家庭的生計，39600多的家庭生計受到影響，光貸款還款就是一個問題，不可輕忽。

▲桃機旅客近期大減。（圖／記者李毓康攝）

針對交通部紓困方案中的小客車租賃業部分，可以獲得貸款展延以及利息補貼，但李奇嶽指出，有兩大痛點，導致「租賃小客車」成為紓困方案中難打開的結。

李奇嶽表示，車貸是向租賃融資公司承貸，而租賃公司不是銀行體系，不願展延而政府也難介入；租賃小客車的業態多為車主靠行，車行不願為車主車處理融資事宜。

李奇嶽表示，經營包車業務必須為營業車輛，所以車輛必須是掛在車行，而成立一家車行必須擁有至少500萬元的資本額，以及10台新車，門檻很高，所以很多自己辛苦買一台廂型車以此為生的司機們，只能貸款買一台車靠行在車行下營業，全台39600多台租賃小客車中有95％是靠行車。

▲交通部安排桃機防疫專車。（圖／交通部提供）

李奇嶽表示，車行因為車輛所有權不是車行所擁有，自然不會願意為車主司機多做額外負擔，且依民法車行還是有擔保風險，一旦車主無力承擔，還是必須出面善後，貸款融資公司的態度當然更是保守。

李奇嶽指出，車主司機們真正需要的就是貸款的展延寬限期，這是最能夠解決燃眉之急，且在貸款放貸時車主也都簽下銀行本票，車輛也有設定抵押，風險係數並不算高，台灣承作租賃小客車融資業務的公司也是集中在少數融資業者，近日交通部已召集協商租賃融資公司協商與道德勸說，或許能喬出一些短期進展，但是結構性問題仍在，總不宜老是碰到了事再來喬。

李奇嶽呼籲，應立法規範租賃融資公司的放款法制化，降低設立車行的門檻或比照計程車個人車行的申請，如此司機們每個月的靠行規費可以轉為政府稅收，稅務上也可以按小額營業核定課稅，再有相關重大變故也可以有辦法落實紓困條例，這是未來可以思考的路。