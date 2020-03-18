浴帽、雨衣全上陣！空服員親揭「機上8大防疫」：不要用它蓋住口鼻

▲各國機場加強檢疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著境外移入病例不斷增加，有需要搭機的民眾感到恐慌，一名飛長途線的空服員近日在臉書粉專分享，在英國與台北來回航線上，親眼看到的「防疫奇景」，旅客把自己從頭到腳都包緊緊，浴帽、雨衣、手套全上陣，還遇到有人去上洗手間時突然昏倒，而原因是戴口罩容易缺氧！

在臉書《台灣人在英國社團》上，空服員Robby Cheng分享近期的工作心得，稱飛4小時的航線，不管去程還是回程，都有零星的旅客頭戴浴帽、身穿雨衣、手戴手套、口戴N95。

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Robby Cheng表示，她尊重旅客全副武裝的防疫選擇，但搭機過程其實很熱，有時就會看到有人頭冒蒸氣，額頭流汗頻頻擦汗，穿雨衣跟戴口罩也很悶，如果是從倫敦飛台北，應該會受不了氣溫變化太大，「因為長程線偶而會遇到旅客，去上個洗手間就突然昏倒在洗手間門前，加上現在戴口罩容易缺氧。」

▲日前有陸客在台灣轉機時，用塑膠簾子罩全身。（圖／東森新聞）

Robby Cheng列出機上防疫8大注意事項：

1.機上建議使用自己的外套來保暖，如果要使用機內毛毯，建議不要將毛毯蓋住自己口鼻，因為有些旅客真的會把毛毯蓋住整顆頭，基於衛生真的不建議。

2.機上有提供6個月以下的嬰兒床，但因為是公用的，建議帶自己的衣物來舖床，保護寶寶的衛生。

3.機上的觸碰式影視系統，手如有觸碰螢幕，建議不要再碰到自己的眼口鼻，或是你可以勤洗手，如有酒精棉片先擦拭螢幕最好。

4.有些長程線旅客真的會為了防疫不吃飛機餐，這些人起飛前記得先把肚子填飽。

5.有些旅客會自帶保溫瓶裝水，但保溫瓶開口處可能會有客人的口腔分泌物，由於機組員都是幫不同人裝水，建議旅客上機前在機門口自動販賣機先買一瓶礦泉水。

6.有些旅客上洗手間會把用過的衛生紙塞在馬桶座墊紙孔，造成下一位旅客無法使用，為了下一位旅客的衛生，請將使用過的擦手衛生紙，放入正確垃圾桶位置；機上的捲筒衛生紙是能直接丟入馬桶的，請勿丟入垃圾桶。

7.搭機使用過的手套及口罩，請不要直接丟在座椅上，為了下一位旅客搭機的衛生，請放入嘔吐袋或自行帶下機丟棄。

8.下機後，排隊等待居家檢疫通道或繳交健康申明通道會大排長龍，人與人之間會非常近，請各位要有長時間等待的心理準備，以及正確戴口罩保護自己。

Robby Cheng透露，平常機組員下班回家都會先洗澡，衣物也會丟洗衣機洗，大家不用擔心，「希望大家看完這些工作分享能減少大家搭機的焦慮，並都能平平安安、健健康康返抵台灣。」