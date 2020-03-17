苗栗瘋傳確診病例「封院」！鎮長嚇壞　院方深夜緊急回應了

▲病理分布圖顯示，苗栗目前仍是0案例。（圖／衛福部）

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日通報暴增8例新冠肺炎確診病例，創下單日新高，未料當天深夜苗栗就傳出，有民眾目擊苑裡一間醫院封鎖，進行大消毒，誤傳「封院」、「確診個案」的消息，在臉書引發恐慌。苑裡鎮長劉秋東緊急向縣府求證，但尚未獲得回應，院方則澄清，只是接收疑似個案，謹慎起見進行消毒。

有網友深夜在苑裡目擊，某間醫院拉起封鎖線，正在進行消毒工作，驚訝地在社團發文詢問：「ＸＸＸＸＸ醫院（封院）有人知道原因嗎？」消息在當地引發群組瘋傳，鎮長劉秋東見狀隨即發文澄清，已經和縣府求證，雖然還沒獲得正面回應，只說若真有個案將統一由疾管署說明，民眾「勿散播假消息、勿造成民眾恐慌！」

▲台灣單日暴增8例確診病例，皆為境外移入。（圖／記者曾梓倩製）



依據疾管署的新冠肺炎本土及境外移入病例地理分布圖，16日更新的版本中，苗栗縣依舊維持0案例。對此，醫院緊急對外澄清，並沒有封院，也沒有確診個案，只是接獲疑似個案，為求謹慎起見，因此依規封鎖路線，並設置管制動線，進行全面消毒。苗栗警方發現後，文章已被撤除，將追查是否涉及散播假消息。

事實上，指揮中心呼籲，中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主。民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

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