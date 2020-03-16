被斷網不能玩手遊！男偕妻赴總統府陳情　突亮刀自殘...憲兵驚險救人

▲林姓男子因電信合約問題16日持水果刀到總統府前自殘抗議，遭憲兵制服化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

一名林姓男子16日下午3時許與妻子到總統府大門拉布條抗議，林男表示與某電信公司有門號合約糾紛談不攏，才會到總統府前面拉布條陳情，不過他後來越講越激動，掏出自己隨身攜帶的水果刀打算自殘，立即遭總統府憲兵奪下刀械，轄區中正一警分局介壽派出所警員，趕赴現場將兩人帶回警所保護管束。

警方表示，當時林男（50歲）情緒激動，聲稱電信公司欺負他，不讓他上網玩遊戲和打電話，警方初判應屬林男和電信公司的合約繳費糾紛，但林男卻因電信門號合約問題，帶著老婆到總統府前拉布條抗議，甚至亮刀打算自殘，所幸遭在場警衛的憲兵奪刀制服，化解一場可能的流血意外。

中正一警方調查，發現林男身上有一些藥物、藥袋，加上林男雖激動並沒有傷害到他人，警方依規定通報市府社會安全網和相關輔導通報後，待其情緒冷靜後登記個人資料後讓他離開。

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