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葡萄牙總統自我隔離2周！　曾接見合影學生參訪團…該校有確診已關閉

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▲▼ 葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

葡萄牙總統辦公室8日證實，現年71歲的總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）近日接待一群學生，但該校已因有人確診而關閉，德索薩現已取消所有公開行程，選擇在自家住宅接受為期2周的隔離。當局表示，德索薩現階段並沒有出現任何症狀。

綜合美聯社等外媒報導，德索薩3日在總統府接見來自葡萄牙北部的學生們並合影，但到了7日晚間，該校一名男學生確診新冠肺炎（COVID-19），學校隨後決定暫時關閉。目前已知該名確診學生並非參訪總統府的成員之一。

消息一出，德索薩選擇接受衛生部門的隔離建議。總統辦公室聲明提到，「在聽取衛生有關部門的建議後，儘管總統自身沒有出現任何被感染的症狀，仍決定取消接下來2周的公開活動」，在自宅進行隔離，「提供『採取預防措施』的表率，且同時持續在家上班。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新疫情統計，葡萄牙境內確診人數來到30人，並沒有出現死亡個案。

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