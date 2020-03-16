女駕駛撞到牛命危！台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

▲ 台東縣府農業處查核成功鎮養牛戶，7天之內未將所有牛隻釘上耳標將沒收牛隻。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

15日凌晨台東成功鎮省道發生轎車撞2牛、女駕駛命危事件，為查核成功鎮養牛戶是否依規定為牛隻掛耳標，台東縣政府農業處長許家豪16日上午帶隊前往突擊抽檢鎮內各養牛戶，結果在吳姓飼主的養牛場發現部分牛隻並未釘掛耳標，當場開出勸導單要求一星期內改善，23日並將進行複查，否則將嚴格執行牛隻沒入。

為規範牛隻飼主嚴格執行牛隻掛耳標，許家豪今天上午9點許臨時偕同縣警察局成功分局長蘇偉荃、成功鎮公所農業科長古新德及台東縣動物防疫所人員前往成功鎮養牛戶突擊檢查，並暗中追緝台11線120公里處嘉平5號橋，也就是15日凌晨撞牛事發地點附近，是否有飼主在移動牛隻。

農業處表示，其間接獲通報，發現吳姓飼主行跡有其可疑之處，立刻尾隨至其養牛處詢問及查核，處長許家豪除了當場告知吳姓飼主相關規範，並不時予以柔性道德勸說。據了解，由於當場查獲32隻飼養的牛群中有部分小牛未釘掛耳標，即便吳姓飼主的親人辯稱小牛剛到場，不宜完成耳標釘掛，但農業處仍然立即開出勸導單。

許家豪向吳姓飼主提醒必須在7天之內把所有牛隻釘上耳標，且明定3月23日再次前往查核，屆時沒有耳標的牛隻將一律沒收到台東動物收容所圈養，相關收容設備也陸續定位中。另外，由於中央並未明定相關規範，已經針對畜類圈養著手訂定地方自治法，將有更嚴厲的規範及罰則明定，力拼5月送縣議會審議通過。

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