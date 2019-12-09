台東牛隻遭虐殺肢解...警地毯式蒐證　飼主心痛：從未與人結怨

▲台東牛隻肢解案情陷膠著，警今展開地毯式蒐證。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東張姓民眾在卑南鄉萬萬溪河床放養8隻黃牛，日前7日下午前往河床察看，驚見牛群慘遭大屠殺，1隻小牛被肢解分屍，另2隻被揮刀劃傷，未與人結怨的張男憤怒報案緝兇。目前因案發地未裝設監視器，使案情陷入膠著，今日警方前往現返蒐證，尚未鎖定可疑對象，正全力追查中。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

張男指出，除1隻小牛當場被肢解分屍，連最愛的寵牛「波蜜」頭部刀痕累累，皮開肉綻，連下唇也被割掉，令他痛心不已，指稱從未與人結怨，牛群也非常乖順，不知為何會慘遭如此殘忍對待。警方今早再重返案發現場展往地毯式蒐證，張男也到場關心，但因現場未裝置監視器，案情尚未有進展，警方仍不放過任何蛛絲馬跡，明查暗訪期望盡早捉拿屠牛兇手。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）





台東警分局表示：殺害牛隻已觸犯動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元不等罰款，目前全案由偵查隊調查中，會繼續調閱周邊道路監視器畫面，過濾可疑人車。目前研判有以下等可能，列為偵查方向：1.釐清張姓飼主有無跟人結怨(據飼主告知未與人結怨)2.民眾酒後失控脫序屠牛3.轄區內毒犯是否有毒癮發作產生幻覺虐殺牛隻。

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