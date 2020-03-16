諾貝爾文學得主指責「中方隱匿疫情」　耿爽：言論極端不負責任

▲ 秘魯諾貝爾文學獎得主洛沙。（圖／翻攝 中原網）

記者任以芳／綜合報導

秘魯諾貝爾文學獎得主洛沙在西班牙《國家報》發表文章，內文指出中國如果沒有隱匿疫情，也不會如此嚴重。對此，中國外交部發言人耿爽 16日表示，「洛沙先生有關言論極端不負責任，反而會製造恐慌和歧視。」

秘魯作家和詩人洛沙是1982年以來，南美洲首位諾貝爾文學獎得主。創作小說、劇本、隨筆、詩歌、文學評論、政論雜文，也曾導演舞臺劇、電影和主持廣播、電視節目及從政，有「結構寫實主義大師」的稱號。

針對秘魯作家洛沙的言論，耿爽表示，「洛薩先生有關言論極端不負責任，中方表示堅決反對。」關於病毒源頭問題是一個科學問題，需要聽取科學專業意見，讓科學家們回答。

▲中國外交部發言人耿爽表示，洛沙有關言論極端不負責任。（圖／翻攝 北京晚報）

耿爽強調，在這樣情況下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何説明，反而會製造恐慌和歧視。「我們希望洛薩先生能夠摒棄偏見，全面正確看待有關問題」，客觀公正看待中國，多為國際社會抗擊疫情貢獻正能量。

日前，中國駐秘魯使館也發出強烈聲明，強調世界衛生組織也明確表示，「目前無法確定新冠肺炎（COVlD-19）源頭，應避免涉及地域的汙名化語言。因此我們認為，其文章中病毒來自中國的表述很不準確。」奉勸作為公眾人物，如果不能貢獻力量，至少不要再散佈不負責任、充滿偏見的惡劣言論。