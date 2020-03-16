90後醫護員危險抗疫打幾分　習近平回信「捨身忘死、交出合格答卷」

▲北大人民醫院先鋒隊，90後成員居多。（圖／翻攝 人民畫報）

記者任以芳／綜合報導

為了對抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，不少就讀醫學院的青年學子也加入行列。大陸國家主席席習近平15日給北京大學援鄂醫療隊，全體90後黨員回信，「廣大青年用行動證明，新時代的中國青年是好樣的，是堪當大任的！」向奮鬥在疫情防控戰線上的廣大青年，致以誠摯的問候。

根據大陸官媒新華社報導，近日，北京大學援鄂醫療隊有34名「90後黨員」寫信給習近平，表達在抗疫一線搶救生命的情況，全體都有打贏疫情防控的決心。習近平也回信指出，鼓勵「青年人和身在一線英勇奮戰的廣大疫情防控人員，一起對抗疫情。不畏艱險、衝鋒在前、捨生忘死，彰顯青春蓬勃力量，交出合格答卷。」

▲大陸國家主席習近平回信，肯定90後醫護員努力辛勞。（圖／翻攝 人民畫報、新京報）

這次抗擊疫情，大陸有4.2萬多名醫護人員馳援湖北，其中，1.2萬多名是90後，還有少部分的95後和00後。來自北京大學人民醫院先鋒隊，1月28日組隊馳援湖北，經過醫療隊核心組討論，遴選出第一批12名進駐武漢華中科技大學同濟醫院中法新城院區隔離病房的醫護人員，抵達後，直接上戰場診治確診、疑似感染病患。

北大前後一共組織四次救援隊，所有人都是自願報名。這群年輕人帶來的年輕活力，讓院內緊張氣氛稍微好轉。他們會在防護服背後寫下自己的名字，同時也寫下「加油」、「棒棒噠」等打氣詞語。名字是給同事看，「加油」給患者看，希望讓大家內心更安定，相信醫護員的專業，一起拚過這場疫情。