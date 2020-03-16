倫敦飛上海「一張機票78萬」…還瞬間搶光！魔幻對比「1個多月前都逃出國」

▲國外疫情日前急速升溫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

國外疫情日前急速升溫，反而大陸不斷好轉，不少在外的華人紛紛回國逃命。日前，有大陸網友發文表示，從倫敦包機回上海的一個座位售價就高達18萬元人民幣（約新台幣78萬元），而且還瞬間售罄。對此，金鹿公務航空公司工作人員16日回應，網傳屬實。

據《新京報》報導，有網友發帖稱，從倫敦包機回上海售價近乎天價，但還是瞬間被秒空。所附海報顯示，金鹿公務航空公司航班3月18日從倫敦出發，機型為787公務機，途經日內瓦後抵達上海，座位數為40個，單個座位售價18萬元人民幣起。

▲許多航空公司因為疫情停航。（圖／路透）

16日，金鹿公務航空有限公司一位工作人員確認，上述海報屬實，目前座位已經售罄。她進一步解釋，上述飛機屬於公務機，價格高，單個包機座位少，「787公務機屬於大飛機，現在還有小飛機機型，需要顧客自己拼10多個人，可以預訂。」

上述工作人員還稱，小飛機機型可以容納12至14人，包機總價165萬人民幣（約新台幣712萬元），目前只能預訂，「具體的政策還沒下來。」

此外，在各大網路售票平台上，近期倫敦飛上海仍有多趟航班，不過均需要中轉，大多數中轉地需要過境簽，價格從6000元人民幣（約新台幣2.6萬元）至30000元人民幣（約新台幣12萬元）不等。

對此，有網友認為，「真是戲劇性的變化啊，鄰居家的孩子在英國留學，春節期間還想趕緊出去，說國內太不安全了」、「中國現在成最安全的了！不過回國請主動隔離」、「有的人在外不容易，大家也理解一下一些愛國同胞吧，只要不是白眼狼，回來好好執行隔離政策就好，畢竟是家，不能不讓人回來呀」。