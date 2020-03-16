廉價機票誘惑太大　「全球16萬確診」年輕人照樣出國：躲在家不如把錢花光

▲疫情全球大流行，卻有許多搶購便宜機票的年輕人要出國。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，雖然世衛呼籲已經全球大流行，許多防疫專家也要大眾近期盡量減少出國，然而許多年輕人卻無法抗拒廉價機票的誘惑，鐵齒認為「自己不會那麼倒楣」所以照樣出國爽爽玩。

《美聯社》報導，疫情爆發嚴重影響觀光產業，許多航空業者為了擺脫財務危機紛紛祭出超低價機票促銷，果然成功吸引許多年輕人趁此機會購買。居住在加州貝爾蒙特(Belmont)的27歲資訊業推銷員費雷拉(Ferreira)，便在世衛宣布疫情全球大流行時，以便宜價錢買了2張機票。

費雷拉以美元800元（約台幣2.4萬元）的優惠價格買了8月要前往巴西探望家人的機票，該價錢是以往售價的一半，除此之外，他還以美元250元（約台幣7,543元）買了復活節要前往紐澤西州的機票，他表示，「雖然知道疫情愈來愈嚴重，但這只是剛開始，我不會很擔心，反而會提醒我在外時要更小心。」

在芝加哥擔任餐廳服務生的39歲麥布萊克威爾(Dylcia McBlackwell)，同樣也因為無法抵擋廉價機票的誘惑，一口氣買了3張機票，除了下個月會飛往丹佛，5月將會飛往南卡羅萊州的查爾斯頓(Charleston)，還預訂了之後要飛往哥斯大黎加的航班，所有行程費用總額只要美元435元（約台幣1.3萬元），而在疫情爆發前原價卻要美元700元以上（約台幣2.1萬元）。

麥布萊克威爾認為「每個人只能活1次」，所以只要搭飛機的時候，自己用濕紙巾和消毒液清潔座位，或是自備吃的食物就不用擔心，「與其每天待在家中害怕，我寧願出國把錢花光。」

居住在印第安納州蒙夕(Muncie)的22歲男大生威廉斯(Nick Williams)也說，熱愛旅行的他從來沒看過這麼便宜的機票，所以他最近也花美元110元（約台幣3,319元）買了機票，前去佛州奧蘭多市探望朋友，「我這樣做是有點瘋狂，可是這種機會真的很少見。」

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