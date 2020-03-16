埔里鎮大湳農村社區重劃區　多功能活動中心綠建築開工動土

▲南投縣埔里鎮大湳農村，7年前完社區土地重劃區，如今嶄新別墅林立、人氣增溫。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里鎮7年前，完成大湳農村社區土地重劃開發，如今嶄新別墅林立、人氣增溫。南投縣府善用重劃區預留300坪基地，籌款2000萬元，規劃新建綠建築多功能活動中心，今天由縣長林明溱率領地方士紳鄉親舉行動土開工典禮，預計明年3月完工啟用。

南投縣長林明溱主持動土典禮前，在基地旁和多位當地高壽8、90歲年長者閒話家常，老人家們對大湳仔將有空間廣闊、功能齊全的活動中心都很開心。林縣長也連說，這麼好的地方，見到這麼多長壽長輩，自己都覺得變年輕。

▲ 南投縣長林明溱（右）今天到埔里鎮大湳農村區土地重劃區，主持新建多功能活動中心動工典禮，與地方鄉親閒話家常。（圖／南投縣政府提供，下同）

大湳農村社區重劃面積達9公頃，原本是排水不良，缺乏公共設施的農村老聚落。林明溱表示，經農村重劃開發，如今短短幾年，搖身變成豪宅區，這樣的公共建設，真得很有價值。

縣長林明溱表示，重劃完成後新建築林立，人口不斷增加的大湳農村社區，能有滿足居民各項聚會活動，休閒健身等需求的活動中心，縣府地政處用心規劃，光是建築設計期間，就召開4次居民說明會，充分將居民意見納入。





地政處指出，大湳多功能社區活動中心新建工程，以「節能、友善、健康及多元」概念設計，提供一個無障礙、健康的環境。例如，融入綠能、注重通風採光、落實無障礙空間等設計，就是要讓社區長輩們能常來利用，促進身心健康。未來活動中心也將設置社區照顧關懷據點及老人共餐，相關設備及空間都會一次蓋好。

建築外觀則採平埔族圖騰、閩式立面磚牆設計，融入在地、多元文化氣息。地上2層樓活動中心，一樓規劃為大廳及辦公室等空間，二樓則規劃為多功能活動空間，並設置醫護級大承載量電梯，預計於110年3月完工啟用。

・好吸收不黏膩

【更多新聞】

離地110公尺！全台最高最長「南投雙龍七彩吊橋」 18日開放線上訂票

集集鐵路「石虎號」彩繪列車20日首航 與牠的可愛小夥伴一起去旅行

白色情人節騎機車遠征情人橋 撐小雨傘漫步戴上竹戒指表心意