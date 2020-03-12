你們送吃的！我送小花小草！感謝竹山秀傳防疫　公所送千顆盆栽

▲▼南投縣竹山鎮公所，因新冠肺炎取消植樹節贈樹苗活動，把口頭感謝轉化為行動，贈送千株草花盆栽，感謝醫護人員投入防疫辛勞。 （圖／竹山鎮公所提供）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎讓已經很辛苦的醫護人員更加辛勞，為感謝醫護人員這段時間的辛勞，竹山鎮公所今天配合植樹節，特別準備上千顆清潔隊員自己培育的草花盆栽，送給竹山秀傳醫院的每一位醫護人員及員工，讓他們工作之餘，多看看綠色植物紓解壓力。

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▲南投縣竹山鎮公所，為感謝醫護人員投入防疫辛勞，把口頭感謝化為行動，贈送千株草花盆栽，感謝竹山秀傳醫院醫護人員防疫的新辛勞。（圖／竹山鎮公所提供）

今天是植樹節，各地紛紛響應舉辦植樹或贈送樹苗等活動，竹山公所考量新冠肺炎疫情，不辦理贈樹活動，避免群聚感染。竹山鎮長陳東睦將口頭感謝化為行動，轉而體恤醫護人員，近日來承受高壓疫情處理，一早清潔隊人員就開始分裝自己生產的矮牽牛盆栽，今天下午與公所一級主管贈送盆栽到秀傳醫院贈與醫護人員。

▲▼南投縣竹山鎮公所今天贈送草花盆栽，感謝竹山秀傳醫院醫護人員，投入新冠肺炎防疫的辛勞。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

竹山鎮長陳東睦表示，新冠肺炎讓已經很辛苦的醫護人員更加辛勞，竹山秀傳醫院對於社區付出也不餘遺力，為讓社區的長輩能落實居家環境消毒，醫院日前也主動提供次氯酸水讓各社區去消毒，特別在今天植樹節送上盆栽，以表謝意。

▲南投縣竹山鎮公所今贈送草花盆栽，感謝竹山秀傳醫院醫護人員，投入新冠肺炎防疫辛勞。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮長陳東睦強調，這小小的矮牽牛，充滿得滿滿的愛心，從種子到成花都是公所員工一手包辦，也希望透過這桌上療癒小物，讓醫護人員能短暫休息時放輕鬆。

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