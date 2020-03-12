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颱風雨季前南投多條道路待修　林明溱馬不停蹄會勘

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▲▼南投縣長林明溱今天下鄉，到多處亟待整修的巷道會勘，並責成相關單位儘速發包施工改善。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長林明溱12日馬不停蹄到多處亟待整修的巷道會勘，並責成相關單位儘速發包施工改善。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣名間鄉仁和村坑內巷，因野溪沖蝕導致邊坡崩塌；大庄及廍下村有巷道年久失修；南投市永興、內興及東山里，也各有道路路面坑洞龜裂及排水亟待改善。縣長林明溱12日馬不停蹄逐一實地會勘，都具體回應簽核，由農業處及工務處加速發包施工改善。

名間鄉仁和村坑內巷深山番仔寮段地號附近的野溪，因經年累月的沖刷侵蝕，導致產業道路旁坡地大面積崩落野溪，不僅危及道路基礎，也影響下游農園工寮的安全。

經居民向村長陳訓田及縣議員洪明科陳情，縣長林明溱今天一早趕往會勘，確認應優先改善，當場簽核動支約150萬元，將在野溪兩岸增設長40公尺高3公尺的護岸，並在崩塌點上下游各設一座跌水工，加強保護並減緩沖蝕。

▲▼南投縣長林明溱今天下鄉，到多處亟待整修的巷道會勘，並責成相關單位儘速發包施工改善。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長林明溱今天到被野溪沖刷侵蝕，亟待整修的巷道會勘，要求相關單位儘速發包施工改善。（圖／南投縣政府提供）

大庄村新大巷15之1號旁，總長約300公尺的村里巷道，年久失修路面破損嚴重；而廍下村慈興宮旁大岩巷，也有長約130公尺路面亟待改善。縣長林明溱隨後與縣議員蔡宗智、鄉代會主席陳國能及眾多村民實地會勘，也分別核示58萬多元及38萬多元經費，翻修重鋪這兩段路面。

南投市永興里八卦路，從神仙橋到永興宮旁的路段也多年未翻修，路面崎嶇龜裂危險，縣長由里長鄭龍合等多人陪同實勘後，在縣議員陳翰立及賴燕雪各支持30萬元配合款下，一次核定180萬元經費，將徹底更新改善這段長約380公尺寬8公尺的路面。

內興里營南路380巷也有長約160公尺的柏油路面碎石剝落龜裂難行，而東山里投22-1支線的一段農路，路面毀損及排水亟待改善，林縣長在縣議員曾振炎等地方民眾陪同下實勘，也分別核定約42萬及32萬元，責成工務處儘速發包改善。

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