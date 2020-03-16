4歲男童遭「痛毆到狂吐」清晨被扔馬路殞命！狠父倒頭就睡　社會處回應了

▲陳男將兒子痛毆之後還丟包到馬路上。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮、李忠憲、林昱萱／彰化報導

鹿港鎮34歲陳姓男子因4歲謝姓兒子經常哭鬧，竟於14日晚間酒後毆打男童，導致男童因此狂吐。怎料，陳男竟在隔日清晨將兒子抓起，打開1樓大門將他扔出大馬路上，接著關門睡覺。對此，社會處表示，其他的同住孩童已都安置，目前安全無虞。

這起事件發生在14日晚間，事發當時陳父因不滿4歲兒不斷哭鬧，竟然就在酒醉後接連毆打他，而過程中男童由於太過疼痛，因此依舊持續哭鬧。怎料，陳父竟然就打開大門直接將男童扔到大馬路上，直到男童的母親回到家中後才發現，兒子竟然躺在馬路上，且失去生命跡象。

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對此，警方獲報趕往現場後發現，男童已明顯死亡，隨即將陳男帶回，以釐清事發原因。對此，社會處表示，接獲通報後，隨即指派社工前往評估案家同住孩童安全，社工到場後經評估後，已啟動孩童緊急安置作業，目前案家同住孩童已獲安置。

此外，社會處也表示，本案在繼父體罰案孩童致死，經通報後社工到場暸解，本府同仁評估後，啟動兒少緊急安置作業，目前案家同住兒少已獲安置。後續本府將依兒童及少年福利與權益保障法進行相關法律事宜，並針對案家倖存之兒少進行後續心理輔導。

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