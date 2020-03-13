19歲高雄妹密謀殺母…狠喊：讓爸媽死！20歲男友「1刀刺斷動脈」　她血噴滿地亡

▲高雄19歲女與男友密謀殺母。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市大社區金龍果菜市場2019年7月發生一起血案！年僅19歲的鄭女透過網路認識大他1歲的韓姓男友，但這段戀情遭到雙方家長反對，沒想到鄭女為此竟教唆男友趁著母親外出買菜時殺母，釀成一起人倫悲劇。法院依殺人罪判韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年，判鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年，可上訴。

判決指出，鄭女2017年透過朋友在網路上認識韓男，雙方2018年開始見面交往，由於鄭母不准鄭女交男朋友，就連平時出門都陪著，管教非常嚴格，鄭女與男友只能找空檔偷偷見面，時間一久，鄭女對母親的管教逐漸厭煩，甚至起了「換爸媽」的念頭。

鄭女2019年7月11日下午用LINE傳訊息給男友，「在不快點我都想自殺了」、「我很希望明天醒來我爸媽就死了」，又用臉書傳訊，「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」。韓男在女友的教唆之下，隔日就到五金行購買水果刀，但他猶豫向女友稱，「老婆，閻羅王說你怎麼不直接離家出走比較快，不要理妳爸爸媽媽就好」，沒想到對方卻回，「你不想幫我就算了」，讓他堅定了殺意。

▲2人犯後騎車離開菜市場。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

7月13日清晨6時46分許，鄭女、韓男在LINE上共同謀議要如何殺害鄭母，由於鄭母早上都會帶著女兒上菜市場買菜，韓男曾經為了見鄭女一面多次尾隨，早已熟悉鄭母騎車的時間及路線，2人相約菜市場見面，韓男更預先埋伏在菜市場。

當天上午8時15分左右，韓男見買完菜的鄭母走出，趁著她牽車之際，韓男衝上前持水果刀狠狠刺進鄭母左上頸部，刺斷、刺穿左右頸動脈、左頸靜脈，鄭母血流如注當場倒地不起，送醫仍宣告不治。至於韓男則在行兇後，將水果刀丟在現場，載著鄭女返回住處。

事後鄭女坦承教唆男友殺母，表示「因為我爸媽一直不同意我跟韓男在一起，我媽媽叫我跟他分手，我有跟媽媽講說可不可以再給他一次機會，媽媽還是不聽，所以當時我就有動機想要殺我媽媽」；韓男則稱，女友請他想辦法「處理」，還提醒他「要把車藏好」。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，依共同犯殺人罪，判處韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年；依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年，全案仍可上訴。

▲鄭女與韓男在網路上認識，因父母反對戀情竟痛下殺手。（資料圖／翻攝臉書）

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