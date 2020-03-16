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6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？　網曝不公布原因

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▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中態度清楚，對於「掌握特定對象」採取不公布。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

北部男高中生從希臘回來確診新冠肺炎，全班停課14天且校園進行全面消毒。消息曝光後，網友在PTT討論，這些明知道疫情嚴重性的人，卻執意在非常時期出國旅遊，甚至把病毒帶回台灣，「這些人害了大家，為什麼大家不敢講是誰？在哪？」

一名網友在PTT表示，確診的男高中生將病毒從希臘帶回台灣，使得全班同學跟著停課，學生權益大受影響。先前還有人爆料，在外商公司上班的男子隱瞞旅遊史，結果確診新冠肺炎，害全公司無法外出工作，必須在家自主管理，這些案例都是「明知疫情嚴重，卻執意出國玩」，因為自己私慾而犧牲他人權益。

請繼續往下閱讀...

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情非常時期，仍有人堅持出國旅遊。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO指出，既然政府知道這些案例在哪，為什麼不對外公布？讓全民能提早預防，避開這些敏感地點。支持公布的網友表示，「其實應該講，這樣大家沒事才不會靠近附近」、「講了當然會有幫助啊，會被公審，然後接下來的白目就會減少」、「中央不講，結果大家在這邊猜，有比較好嗎？」

不過，也有不少人認為，公布確診例只會造成不必要恐慌，對於防疫沒有幫助，「知道了又怎樣，歐洲大家知道危險還是很多人去」、「因為平常有相關聯的一定會知道；沒關聯的，知道了也根本無助防疫，只是恐慌而已，懂？」、「台灣資訊太透明了，沒多久群組都會傳出來」、「我還是覺得居家隔離的不用公開，自己到處亂跑的要公開。」

事實上，台灣在24例「北部女」出現時，國民黨立委蔣萬安就曾要求，應該公開個案相關訊息，讓其他地區的國人安心。陳時中當時回應，地方政府都清楚個案訊息，但「掌握特定對象，我們不公布；不能掌握特定對象，我們公布」，像是先前鑽石公主號就屬於不能掌握特定對象，才選擇用細胞簡訊一次公開。

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