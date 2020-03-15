入夜～清晨「暴冷9°C」地區曝！周三北東再變天　一張圖看一周雨區

▲冷氣團影響，周一清晨局部地區最低溫探9~10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應影響，今（15）日入夜後到明（16）日清晨將再有一波低溫，北部低溫11-13度，局部地區還會再低1~2度，僅剩9~10度左右。周一白天起至周二各地回暖，但周三受到鋒面接近、華南雲雨區影響，北部、東部及中部山區再轉有雨天氣。

氣象局表示，未來一周時晴、時雨、漸暖，氣溫大致上逐漸回升，尤其早晚溫度的感受更明顯。周一、二和周末大致都是多雲到晴的天氣，天氣回暖明顯。

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▲一周天氣出爐，周三至五北部、東半部及中部山區轉雨，其中周四下雨時間長、雨勢大。（圖／中央氣象局）

周三到周五這段時間受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部及南部山區較為容易下雨、氣溫稍降，天氣變化快速，沒下雨時氣溫又容易飆高，其中周四（19日）這天下雨時間較長，也有較大雨勢。周末天氣會再轉為多雲到晴的天氣，但春天天氣變化很快，預測準度較低，需隨時更新最新的氣象資訊。

▲下周三至五，有鋒面接近、華南雲雨區東移，北東將再變天有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象預報員陳建安表示，今天入夜到明天清晨將會再有一波低溫，受到輻射冷卻效應明顯，北台灣低溫11-13度，沿海空曠及近山區局部地區可能會再低1~2度，下探9~10度左右，其他地區則約14-16度。

周一白天開始到周二，冷氣團減弱，氣溫回升，各地低溫約16-20度，白天高溫，北東約回升到24-26度，中南部上看26-29度，僅花東有零星短暫雨。

周三至五（18~20日），將有鋒面接近、華南雲雨區東移，屆時北部、東部再變天有雨，中部、南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地則為多雲。

溫度方面，主要因為下雨關係，白天高溫上升有限，但下周六（21日）鋒面離開台灣北部海面，各地恢復多雲到晴天氣，僅東半部有局部短暫雨。