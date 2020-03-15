台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了　入夜後再冷一波「局部最冷9°C」

▲台灣北方雲散，鄭明典說「乾冷空氣到了」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團持續影響，氣象局副局長鄭明典表示，台灣北方雲散了，可以說乾冷空氣到了。根據氣象局預報，今（15）日起水氣偏少，僅花東有零星短暫雨，入夜後到周一清晨將再有一波低溫，北部低溫11-13度，但局部地區受到輻射冷卻效應影響，還會再低1~2度，僅剩9~10度左右。

鄭明典今在臉書PO出衛星雲圖說明，台灣北方雲散了，可以說乾冷空氣到了，不只這樣，仔細看，海面稀疏雲點移動緩慢，環繞的中心距離台灣很近，所以是分裂高壓從接近台灣北端位置出海。他也說，大陸山區出現珊瑚狀的「谷霧」，那也是冷空氣滯留的跡象，也是說明有分裂冷高壓在附近。

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▲冷氣團發威，今日低溫排行。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，受到冷氣團影響，今天清晨北台低溫12-13度，局部地區更出現10-11度低溫，其他地區則約15-17度。白天高溫，北部、東半部約21-23度，中南部24-27度，整體來說，水氣偏乾，僅花東有零星短暫雨。

不過，今天入夜到明天清晨將會再有一波低溫，受到輻射冷卻效應明顯，北台灣低溫11-13度，沿海空曠及近山區局部地區可能會再低1~2度，下探9~10度左右，其他地區則約14-16度。

下周一白天開始到周二，冷氣團減弱，氣溫回升，各地低溫約16-20度，白天高溫，北東約回升到24-26度，中南部上看26-29度，僅花東有零星短暫雨。

▲下周三至五，有鋒面接近、華南雲雨區東移，北東將再變天有雨。（圖／記者李毓康攝）

下周三至五（18~20日），將有鋒面接近、華南雲雨區東移，屆時北部、東部再變天有雨，中部、南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地則為多雲。

溫度方面，主要因為下雨關係，白天高溫上升有限，但下周六（21日）鋒面離開台灣北部海面，各地恢復多雲到晴天氣，僅東半部有局部短暫雨。