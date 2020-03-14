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6/21日環食　2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖

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▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠及貴賓手持鐵鎚，合力敲碎冰雕，宣布邁入倒數100天。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

邁向第7年的「2020諸羅春分天文日」14日在北香湖公園登場，吸引眾多天文迷前來朝聖，嘉義市長黃敏惠也與民眾一起參加這個南臺灣最具規模的戶外天文展示活動，現場的全國天文創意展示會聚集數十個活動攤位，而今天剛好距離6月21日「日環食」100天。

嘉義市是全國最佳觀看日環食的城市，現場進行「日食過百 幸福99」的破冰儀式，由魔力直排輪隊手持兩年來日環食系列活動標示牌，逐一以花式表演入場，黃敏惠市長及貴賓手持鐵鎚，合力敲碎冰雕，宣布邁入倒數100天。

▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠親自體驗天文望遠鏡。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，國際天文盛事在嘉義，嘉義位處北回歸線經過之地，在嘉義可以看到日環食，環食帶的中心線就通過嘉義市的上空，錯過這次機會，要在台灣再見到這個天文奇景，得再等上200年。

在今天距離日環食倒數100天的日子，在北香湖公園的春分天文日的活動等於在為日環食做暖身，嘉義市是熱愛天文活動的城市，雖然現正處於新冠肺炎防疫時刻，除了做好防疫工作，也不能忽略教育工作。

歡迎全台以及世界的天文迷、國際天文學者來嘉，日環食是「上帝送來的金戒指」，大家別忘了，6月21日相約見面。閃亮台灣，接軌國際，歡迎大家一起來。

嘉義市天文協會指出，2020年「夏至」落在6月21日，當日太陽將直射於北回歸線之上，「環食帶」的正中央 剛好通過嘉義。根據天文科學估算預計，2020年6月21日（夏至）下午2時49分起，將可觀測日環食「初虧」階段景象，直至下午5時25分「復圓」完成結束，全程2小時39分鐘。

科技部南區服務計畫主持人簡惠閔教授談到，2020日環食在嘉義觀看的效果最好，今天的春分日是預演的概念。並以英國詩人王爾德「我們都深陷泥沼，但有人卻懂得仰望星空」勉勵大家，即便面臨疫情，仍要以正向的力量，如常的生活面對這些挑戰。

今天早上雖然是陰雨天，但在現場群眾的熱力影響下，雨慢慢停了。蘭潭國小與外縣市天文夥伴準備了追日望遠鏡；現場還有科學闖關活動、春分才藝表演等。活動期間完成科學闖關活動的民眾，除了有精美的禮物以外，還有機會得到限量的雙面太陽濾鏡扇，因為日環食無法用肉眼直視觀測，否則可能造成視網膜及視力的永久傷害，民眾可持此濾鏡扇於6月21日參與日環食當天用來觀賞日環食的發生。

▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖並設置有趣攤位。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年的春分日活動由嘉義市政府及科技部「科學x志工 愛與知識永不止息」南區服務計畫辦公室團隊、嘉義天文教育聯盟合作，邀請全台天文科學館所、天文社團及嘉義市縣各學校科學志工隊共62個單位，在北香湖公園共設置數十個活動攤位，其中包括闖關攤位，以及宣導與服務攤位。

為了配合政府的防疫政策，邀集嘉義市各級學校護理師、志工在入口處進行體溫檢測、雙手酒精消毒等措施，額溫正常的民眾將發給檢測胸章全程配戴，額溫超過37.5度則無法入場。

目前嘉義市有超過2/3以上的國小學生每學期都參與天文教學活動，而且天文教育推廣的層面更從幼兒園、國小、國中結合到高中、大學；同時也普及到公園和社區的民眾，嘉義市推動天文教育的普及率堪稱全國之冠。市府持續結合官方及民間的能量，大力推展「2020日環食」系列活動，要讓全世界透過日環食「看見台灣、看見嘉義。」

▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

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