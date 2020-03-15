報天氣、地震絕不能中斷！氣象局首度異地演練　預報員也擬「分流分艙」

▲氣象局增設備援中心，昨深夜完成首度異地預報演練。（圖／翻攝自報天氣FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

隨著疫情影響逐漸擴大，氣象局展開長期防疫作戰，14日晚間首度移師到建南辦公室的備援中心進行實地預報作業演練，也是第一次在公園路本部以外的地方成功發布。氣象局表示，預報員因為要看很多資料，更要集體討論、分析、決策，不可能居家上班，因應接下來梅雨季、颱風季，目前也擬定「分流分艙」計畫，降低群聚感染風險，確保預報人力。

氣象局副局長鄭明典表示，氣象局局本部不大的辦公空間，平常有300多人上班，多數同仁又是搭大眾運輸工具通勤，以前出現過多人同時「感冒」的現象，所以必須有分散風險的準備。

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鄭明典說，常態的預報備援中心設在南區中心（台南），為了抗疫，再增設一個小備援中心，同時區分互不接觸的兩組人員異地作業。

▲氣象預報員因需集體作業，為降低群聚感染狀況，也擬分流分艙作業，確保人力。（圖／翻攝自報天氣FB粉絲專頁）

氣象局預報中心主任呂國臣進一步指出，預報員因為要看很多資料，還得要集體討論、分析、做出決策，不可能在居家上班，但接下來即將面臨汛期、颱風季的挑戰，防疫視同作戰，作戰最重要的就是要確保人力，否則集體感染或被隔離，就沒人可以預報，因此目前已規劃好「分流分艙」計畫。

▲呂國臣表示，防疫視同作戰，接下來汛期、颱風季預報也都需較多的人力，已為防疫提前做好布局，確保預報不中斷。（圖／翻攝自報天氣FB粉絲專頁）

呂國臣說，經過快1個月的整治，氣象局將建南辦公室中的訓練教室，改變成可以做預報作業的環境，昨晚也首度移師進行實地預報作業演練，在深夜11點成功發布預報。他表示，未來只要疫情嚴峻到一定情況，就會正式啟動作業。

根據氣象局規劃，預報員將分班、分隔兩地上班，白天班在局本部預報中心，晚上班則在建南作業中心，降低預報員有群聚感染的情況，後續視情況還會有更加強的計畫。在記者採訪部分，氣象局也正在規劃採訪空間、發稿區、連線區等相關動線，為防疫提前布局。

▲氣象局增設備援中心，完成首度異地預報演練。（圖／翻攝自報天氣FB粉絲專頁）

呂國臣強調，接下來將進入汛期，不管是豪雨、颱風警報，都需要比較多的人力，因此這次就先把作業型態確定下來。除預報中心外，地震中心、資訊中心同樣也已經展開備援計劃，有信心能確保防疫期間的氣象服務不中斷。