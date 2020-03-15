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今晨9.8度！入夜探這波最低溫　「水氣多鋒面」報到連下3天雨時間曝

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲吳德榮說，周三、周四的鋒面結構雖弱但水氣多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

根據中央氣象局觀測，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新北市雙溪的9.8度。氣象局說，入夜後將出現這波大陸冷氣團的第二波低溫，低溫會再低一些；周三至周五鋒面位於台灣北部海面，北部及東半部將轉為有局部短暫雨的天氣。氣象專家吳德榮提醒，周一清晨冷空氣加上輻射冷卻效應，中部以北部分平地最低溫仍有降至10度左右的機率；周三、周四台灣附近又有一波冷空氣弱、但水氣較多的鋒面，天氣轉變。

氣象局表示，今在大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響下，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東有零星短暫雨；清晨北台灣低溫只有12、13度，有輻射冷卻效應，局部空曠及近山區平地氣溫再低一些，至於其他地方則在15到17度。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，白天陽光露臉，高溫回升幅度會較多，北部及東半部約19到21度，中南部可以來到24至26度；今入夜之後將出現這波冷氣團的第二波低溫，配合輻射冷卻效應，低溫會再低一些。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一清晨冷氣團加上輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及東北部低溫只有12至14度，尤其新竹以北近山區及空曠地區有11度左右低溫發生的機率，其他地方約15到17度；白天起至周二冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地大多為多雲到晴，僅花東有零星短暫雨。

氣象局預報，周三至周五鋒面位於台灣北部海面，水氣稍增情況下，北部及東半部將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量也會增多；周六鋒面離開北部海面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區仍有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大；周一晨冷空氣加上輻射冷卻效應，中部以北部分平地最低溫仍有降至10度左右的機率。

吳德榮表示，周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷；周三、周四台灣附近又有一波性質截然不同、冷空氣弱但水氣較多的鋒面，天氣轉變，中部以北及東半部有局部雨，南部雲量增多；周五降水逐漸減緩；周六、周日天氣好轉。他指出，周三、周四的鋒面結構雖弱但水氣多，其影響程度、模式模擬仍在調整中，需持續觀察。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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