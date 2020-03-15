黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

「口罩實名制2.0」上路採線上預約制，若預購人數超過供應量則以抽籤決定。對此，政論節目主持人黃智賢在臉書諷刺衛福部長陳時中，買口罩竟然用抽獎，「陳時中是我們的神」。

黃智賢提出四點批評陳時中，第一，為什麼2/1知道鑽石公主號有確診，卻拖到2/7才假惺惺發簡訊提醒人民，北台灣幾十個地點要消毒？「2/1到2/7，你在幹嘛！你在幹嘛？請告訴我，你這七天，是神遊台獨共和國，還是怎麼啦！台灣人因為你，這七天就必須被新冠病毒感染？」

第二，黃智賢質疑，為什麼韓國，美國，歐洲和中東，疫情嚴重，但陳時中卻不願意對韓國，美國和歐洲禁止入境。她怒批，「很奇怪耶」，疫情重要？還是政治利益重要？「就算大陸再乾淨，你也只想繼續禁止入境。全球其他國家，再嚴重，你都不敢讓他們入台。你就告訴我，為什麼只禁大陸大陸和澳門來台灣？」

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

第三，黃智賢問陳時中，不是說口罩一天可以生產一千片？不是每天造神台灣隊多厲害？，為什麼，去藥店排隊也買不到口罩？不是宣傳上網很厲害？但上網登記買口罩，還要等一個禮拜，然後抽獎；台灣人，藥店跟網路抽獎都買不到口罩，「你，還是神。口罩，是你民進黨決定跑到哪裡去？」

第四，黃智賢重申「口罩實名制，用健保卡管制，是我黃智賢的建議。」結果被陳時中，玩成一個大黑箱，「我只想問你，為什麼，這麼多人，就是買不到口罩？」



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