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黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

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▲中央流行疫情指揮官陳時中視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

「口罩實名制2.0」上路採線上預約制，若預購人數超過供應量則以抽籤決定。對此，政論節目主持人黃智賢在臉書諷刺衛福部長陳時中，買口罩竟然用抽獎，「陳時中是我們的神」。

黃智賢提出四點批評陳時中，第一，為什麼2/1知道鑽石公主號有確診，卻拖到2/7才假惺惺發簡訊提醒人民，北台灣幾十個地點要消毒？「2/1到2/7，你在幹嘛！你在幹嘛？請告訴我，你這七天，是神遊台獨共和國，還是怎麼啦！台灣人因為你，這七天就必須被新冠病毒感染？」

第二，黃智賢質疑，為什麼韓國，美國，歐洲和中東，疫情嚴重，但陳時中卻不願意對韓國，美國和歐洲禁止入境。她怒批，「很奇怪耶」，疫情重要？還是政治利益重要？「就算大陸再乾淨，你也只想繼續禁止入境。全球其他國家，再嚴重，你都不敢讓他們入台。你就告訴我，為什麼只禁大陸大陸和澳門來台灣？」

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

第三，黃智賢問陳時中，不是說口罩一天可以生產一千片？不是每天造神台灣隊多厲害？，為什麼，去藥店排隊也買不到口罩？不是宣傳上網很厲害？但上網登記買口罩，還要等一個禮拜，然後抽獎；台灣人，藥店跟網路抽獎都買不到口罩，「你，還是神。口罩，是你民進黨決定跑到哪裡去？」

第四，黃智賢重申「口罩實名制，用健保卡管制，是我黃智賢的建議。」結果被陳時中，玩成一個大黑箱，「我只想問你，為什麼，這麼多人，就是買不到口罩？」

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