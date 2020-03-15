義大利破2萬確診1441死！　網用量增20％「迷因圖瘋傳」：幫助緩解寂寞和恐慌

▲人和人見面有危險的情況下，大家紛紛轉往網路尋求出口。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利新冠肺炎疫情大爆發，截至週六（14日）為止，死亡人數已經增加至1441人，幾乎較前天激增14％；單日新增確診人數3497人，和接近最嚴重時期的中國武漢不相上下，累計確診人數以來突破2萬，達到21157人之多。

綜合外電報導，義大利人口約6048萬，高達2萬的累計確診人數，已經是中國以外疫情最嚴重的國家，且國民患病比例相當高，比中國人口和官方統計病患數字還要高上許多。義大利當局指出，疫情於2月21日在當地爆發至今，已有1966人痊癒出院，在加護病房的重症患者則較前一天增加190人，總共1518人。

如今義大利全國面臨大部分商店關閉、無處可去的景況，親朋好友許多面對面接觸的行為大量轉移到網路上。路透社引述統計，與去年同期相比，現在義大利每天通電話的使用者增加了20％，通訊軟體WhatsApp的訊息量也多出20％；微軟一名女發言人沒有提供統計畫面，但她聲稱公司記錄到Skype使用率幾乎增長了百分之百。

▲義大利大部分商家關閉，僅留超商、藥局等必須的商店繼續營業。（圖／路透）

面對疫情擴散、街道死寂的無助時期，義大利網友們開始大量使用群組聊天和傳送迷因圖（哏圖，meme），他們認為網路在這時候是一個很好的平台，提供人們緩解寂寞和恐慌感。

米蘭一名患者家屬也覺得這是件好事，「對於病人和他的家人而言，每天小聊一下，對於保持積極正面的心態有非常重要的作用。」儘管義大利醫療系統線人複雜混亂的局面，醫院無法讓重症病患和家屬見面，但部分醫院的醫生和護士們，每天都會想辦法擠出一點時間，為病患和家屬安排視訊電話的機會，讓他們能夠給彼此加油打氣，表達思念。