　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，埃及近日COVID-19(武漢肺炎)病例數快速增加，截至目前確診病例數已達109例，單日新增42例，且恐有檢驗量能不足，病例數低估情形，包括臺灣、美國、日本、法國等多國及香港已通報多起具埃及旅遊史個案，其中，著名景點尼羅河遊船發生數起大型群聚感染事件，導致臺灣、美國、日本等已合計報告逾 20 例自埃及返國後發病旅客。此外，鄰近國家如卡達、科威特已宣布對埃及籍人士進行入境管理，另該國歐洲旅客多，惟仍未對其採取相關入境管制或檢疫措施。鑑於國人至當地有感染風險，指揮中心自即日起提升埃及旅遊疫情建議至第二級:警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊。另，自3月17日起，歐洲申根國家(法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登)及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜(杜拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級，台灣時間自3月14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

請繼續往下閱讀...

指揮中心進一步指出，目前日本、新加坡、巴林王國、科威特、美國(華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州)、埃及以及歐洲11國(法國、德國、西班牙、奧地利、比利時、丹麥、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士，將於17日升為第三級)列為第二級：警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其餘未列入第二級及第三級之國家與地區皆為第一級：注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

ET快訊
北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學老師居家隔離？陳
北部10多歲男學生和家人遊希臘回國確診　教育部：該班停課全校
確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」
新冠肺炎新增6境外移入！　累計59例
LIVE／狂嬤逼藥師下跪磕頭遭函送　新冠肺炎疫情指揮中心說明
蔡宜芳爆不倫戀首發聲！臉書PO文「逾越朋友份際深感抱歉」
60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表「WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣新冠肺炎累計59例！　本土27例、境外移入32例

北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學、老師居家隔離？陳時中：疫調中

北部男高中生和家人遊希臘回國確診　教育部：該班停課全校消毒

確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」

快訊／新增6例境外移入！　新冠肺炎累計59例

LIVE／逼藥師下跪道歉婦被函送稱口氣不好　新冠肺炎疫情指揮中心說明

疫情竟成「醫院照妖鏡」！急診醫曝：變相篩出不需要急診的病患...

北市動物之家推保險2.0　7歲以上銀齡犬貓也能納保

日本家人「每月酒錢逼近6千」！持家妻祭「省錢妙招」反制　網笑噴讚聰明

分手半年前女友「懷孕2個月」！　傳中獎照強迫認親…網：子宮LAG了嗎？

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

台灣新冠肺炎累計59例！　本土27例、境外移入32例

北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學、老師居家隔離？陳時中：疫調中

北部男高中生和家人遊希臘回國確診　教育部：該班停課全校消毒

確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」

快訊／新增6例境外移入！　新冠肺炎累計59例

LIVE／逼藥師下跪道歉婦被函送稱口氣不好　新冠肺炎疫情指揮中心說明

疫情竟成「醫院照妖鏡」！急診醫曝：變相篩出不需要急診的病患...

北市動物之家推保險2.0　7歲以上銀齡犬貓也能納保

日本家人「每月酒錢逼近6千」！持家妻祭「省錢妙招」反制　網笑噴讚聰明

分手半年前女友「懷孕2個月」！　傳中獎照強迫認親…網：子宮LAG了嗎？

國民女友皮膚激緊實秘訣曝光...「逆天沖澡法」超自虐：有練過再試！

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

台灣新冠肺炎累計59例！　本土27例、境外移入32例

蓋兒加朵打擊新冠肺炎　IG曬武漢片：世界就快拿掉口罩了

「人間最強Body」遭諧星誇張性騷！「走廊上強行脫褲」　網靠2證據揪出變態

英媒：女王離開白金漢宮「撤至溫莎堡」！　取消近期公開行程

日職／官辦熱身賽最終場　王柏融先發上陣吞2K

存款簿被兒子拿走！獨居嬤「撿回收過活」　垃圾鍋碗全混雜...廢墟房惹鼻酸

高雄狠父大街踹3歲女　懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物是跟你說再見

北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學、老師居家隔離？陳時中：疫調中

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

新竹縣出現首例新冠肺炎　患者前往歐洲出差

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表

網整理指揮中心開會組合　2人出現代表有案例

山中迷路　遇雨衣男笑問「吃火鍋嗎」毛炸

停車場遇「落魄版東瀛戰神」超心疼

突然一晃！台南09:52發生規模4.2地震

分手半年！前女友「懷孕2個月」強迫認親

今晨9.8度！入夜這波最低溫　水氣多鋒面變天時間曝

藥師被逼磕頭道歉！陳時中說話了

小學童日記：我爸爸是爸爸是口罩國家隊

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

又有病人嗆藥師　萬華藥局一怒拒賣口罩

外送哥餐點放櫃台：管理員不給上樓　他一查氣炸

更多熱門

相關新聞

北部10多歲男學生和家人遊希臘回國確診

北部10多歲男學生和家人遊希臘回國確診

中央流行疫情指揮中心今（15日）表示，境外歐洲感染案例，其中有一位是學生，所以大概要依般裡面有一個學生該班要停課。

新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

客思達看好美國住房需求強勁　再掀新一波銷售表現可期

客思達看好美國住房需求強勁　再掀新一波銷售表現可期

封館照練　博爾鵜鶘場館持續訓練

封館照練　博爾鵜鶘場館持續訓練

《蝙蝠俠》中鏢！躲新冠肺炎宣布停拍

《蝙蝠俠》中鏢！躲新冠肺炎宣布停拍

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎中央流行疫情指揮中心陳時中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面