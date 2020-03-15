確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，埃及近日COVID-19(武漢肺炎)病例數快速增加，截至目前確診病例數已達109例，單日新增42例，且恐有檢驗量能不足，病例數低估情形，包括臺灣、美國、日本、法國等多國及香港已通報多起具埃及旅遊史個案，其中，著名景點尼羅河遊船發生數起大型群聚感染事件，導致臺灣、美國、日本等已合計報告逾 20 例自埃及返國後發病旅客。此外，鄰近國家如卡達、科威特已宣布對埃及籍人士進行入境管理，另該國歐洲旅客多，惟仍未對其採取相關入境管制或檢疫措施。鑑於國人至當地有感染風險，指揮中心自即日起提升埃及旅遊疫情建議至第二級:警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊。另，自3月17日起，歐洲申根國家(法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登)及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜(杜拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級，台灣時間自3月14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

請繼續往下閱讀...

指揮中心進一步指出，目前日本、新加坡、巴林王國、科威特、美國(華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州)、埃及以及歐洲11國(法國、德國、西班牙、奧地利、比利時、丹麥、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士，將於17日升為第三級)列為第二級：警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其餘未列入第二級及第三級之國家與地區皆為第一級：注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。