亞洲城市新北首場大規模防疫演習　侯友宜：建議中央下階段啟動區域聯防

▲ 新北首場大規模防疫演習，侯友宜：建議中央下階段啟動區域聯防。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續超前部署，14日上午於新店央北社區舉辦亞洲城市首場「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」，由市長侯友宜擔任指揮官，動員市府各局處、國軍部隊、社區志工等，模擬社區爆發大量感染時的應變策略及緊急措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長也全程觀看指導。

陳時中表示，新北市這次超前部署的演習十分逼真，完整設想所有狀況，將民間團體、醫院、民政、社政、衛政各體系都連結起來。他說，上次見到新北市成立居家檢疫關懷中心，感覺新北市府是有計畫、有步驟、還有溫暖，今天再加上有超前、有落實，若大家都這樣做，中央疫情指揮中心就可以鬆口氣，未來面臨疫情還是要非常謹慎面對，中央會與地方一起努力，戰勝武漢肺炎。

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▲ 新北市長侯友宜向中央建議提出區域聯防概。

侯友宜指出，台灣目前確診個案與各國相比算是很少，可說是擋住了第一波疫情，但歐美案例逐漸擴增，第二波擋不擋得住還不知道，因此這次演習設定新北市出現超過3000例大規模感染時的因應對策。

侯友宜表示，目前新北市府已覓妥隔離收治中心地點，可容納2000人，急救醫院可達到1000床，一旦發生社區大規模感染狀況，會將輕症病患送至隔離收治中心安置，重症病患則分流至市轄的17家責任醫院治療。

「下個階段中央應考慮採取區域聯防」，侯友宜指出，當疫情擴大時，非必要的商業活動是否停止，是否停班停課，以及人車是否管制，這些非單一個縣市可以獨自面對，需要在中央政府的指揮下，啟動區域聯防機制，例如北台灣的北北基宜四縣市，甚至再加上桃園市，可透過兵棋推演的方式預做準備，屆時才有足夠的能量應對。

▲ 新北市超前部署！亞洲城市首場武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。

今日演習動員市府各局處、轄內醫院、國軍部隊及社區志工等共450人，實際模擬四大階段防疫應變策略。第一階段與第二階段分別為感染發生前的「防疫宣導」及「發生零星確診個案」，第三階段為「單一社區感染」，模擬疫情擴大進行社區進出管制，社會局及動保處協助安置管制區內因父母發燒需託人照顧的無症狀年幼孩童，以及因飼主發病而無法被照顧的寵物等。

第四階段「大規模社區擴散傳播」，模擬確診人數達3000人，市府擇定疫情最為嚴重社區成立「市級前進指揮所」，設立篩檢醫院，由亞東醫院協助收治重症患者進行分流措施。新北市立聯合醫院三重院區啟動清空計畫，在台北區傳染病醫療網協助下進行區域聯防，收治1000位患者，另2000位病情穩定且康復中的輕症或無症狀病患，經中央流行疫情指揮中心確認後收治於「隔離收治中心」，除提供原有生活照護外，並配置醫療人力輔以自動化監測系統及通訊診療，同時避免疫情向外傳播，也協請國軍第六軍團支援清潔消毒作業。

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▲ 兵推演練可以讓指揮中心更有概念，如何去展現區域聯防防守態度。