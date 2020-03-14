白色情人節314愛的圓周率甜蜜加分　新北戶所為69對新人登記結婚

▲ 白色情人節314愛的圓周率甜蜜加分，金山戶政打造熱氣球場景。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是3月14日白色情人節，也是「3.14」圓周率日，新北市各戶所為祝賀新人，特別佈置拍照專區讓新人盡情放閃，並致贈包裝喜氣的小禮物獻上祝福，讓整個戶所洋溢著幸福氛圍，共有69對新人在新北市完成結婚登記。民政局戶政科長顏耀明表示，今年白色情人節適逢週六假日，新北戶所同樣供加值服務，讓新人可以在白色情人節完成終身大事。

民政局表示，各戶所也發揮創意送上祝福，金山戶所結合最火紅的浪漫韓劇《愛的迫降》，打造劇中男女主角浪漫相遇的熱氣球，讓新人乘坐熱氣球拍照打卡；樹林戶所搭配疫情時事，贈送新人最熱門的防疫物品口罩套，既實用也有「罩」住幸福的意涵。

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▲ 白色情人節314愛的圓周率甜蜜加分，樹林戶政贈送新人防疫口罩。

在新店戶所結婚登記的梁先生及太太，兩人在瑞士攻讀飯店管理而相識相戀，梁先生為了太太放棄美國高薪工作，隨同太太前往澳門從事餐飲管理事業，因脊椎腰傷復發，太太當時細心照料、不離不棄，讓梁先生興起給她一個家的念頭，因此在加拿大自助旅途中下跪求婚成功，原訂今天宴客，卻因疫情延期，但兩人仍選在白色情人節完成人生大事，象徵對彼此心意的風雨無阻。

在汐止戶所登記的李先生與唐小姐，2人均從事製造業，五年前透過朋友介紹交往，唐小姐為與李先生共築愛巢，毅然辭去新竹工作，到汐止重覓新職。兩人正式交往日就在五年前的3月14日，因此特別選在這天結婚，且今年適逢2020年諧音「愛你愛你」，而3月14日又諧音「閃一世」，感覺特別浪漫且有紀念意義。

透過網路交友軟體配對認識的倪先生與陳小姐，也選擇今日在永和戶所完成終身大事，倪先生說因工作關係時常需要出差國外，仰望星空時總會想起在地球另一邊的她，希望她能永遠在身旁。兩人選在314完成結婚登記，也代表兩人愛情如同一個完整的圓圈，又如圓周率的數字般無窮盡到永恆。

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