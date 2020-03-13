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午後變天越晚越冷！強冷空氣亂週末全台有雨　中部以北急凍10℃

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(13)日鋒面、強冷空氣接連報到，全台午後變天有雨、越晚越冷，中部以北甚至可能只剩10度。鋒面通過天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部降雨，其中北部整天有較長的降雨時間，其他地區入夜後降雨機率增加，提醒大家外出攜帶雨具備用；白天北部高溫20-24度，中南部及東半部26-30度，入夜後氣溫下降，北臺灣低溫約17度，中南部及花東約19度，

明(14)日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、澎湖有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，馬祖為多雲。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今上午中南部多雲時晴，北台灣離鋒面較近，有局部雨。下午起至明(14日)上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北雨勢較大、南部亦轉有局部雨，各地氣溫明顯下降。今日氣溫：北部24降至16度、中部17至28度、南部17至30度、東部16至29度。明日氣溫續降，下午起轉「乾」、愈晚愈冷。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，下週日、一(15、16日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義(氣象局≦12度)的機率；中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率；早晚要特別注意保暖。

最新模式模擬顯示，下週二(17日)冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下週三、四(18、19日)台灣附近，又有一波性質截然不同的鋒面，其影響程度，模式模擬仍在調整中，需持續觀察。

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