冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多　還要下多久...氣象局說話了

記者賴文萱／台北報導

鋒面降雨持續！氣象局指出，今（13）日入夜至明天清晨是雨最明顯時間點，全台各地都有斷續降雨，要到下半天後才開始趨緩。此外，大陸冷氣團緊接南下，周日、下周一清晨最冷，中部以北局部地區低溫下探11、12度。

▲今晚起至周六上半天，全台斷續有雨，再加上冷氣團影響，明天越晚越冷，周日、一清晨最凍。（圖／中央氣象局）

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氣象局預報員李孟軒表示，今天鋒面通過影響，降雨主要集中北部、東北部，不過除南部平地外，其他地區也會有局部降雨，入夜之後，隨著華南雲雨區移入，各地降雨會更明顯，全台斷續有雨，白天之後開始減少，北部降雨會先緩和，其他地區在下半天後，也會逐步趨緩。

▲今入夜後至周六上半天，受到華南雲雨區影響，全台各地斷續有雨。（圖／中央氣象局）

新一波冷空氣周六開始影響，氣象局說，目前強度預報為大陸冷氣團，北部高溫18-19度，其他地區23-25度，越晚會越冷。而這波最低溫時間點落在周日、下周一清晨，北部低溫14度、中南部及東部16-18度，沿海空曠會再低1~2度，僅剩11、12度。

▲周日、下周一清晨，北部低溫14度，沿海空曠會再低1~2度，僅剩11、12度。（圖／中央氣象局）

降雨方面，周日（15日）起至下周二（17日），水氣減少，天氣逐漸轉乾，各地為多雲到晴，僅東部、東南部有些降雨。但下周三後水氣會再增加，因為又有一道鋒面位於台灣北邊，迎風面北部、東半部將再有短暫雨。