　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暴冷一波！吳德榮示警：周末恐有「強烈大陸冷氣團」　中部以北最凍10°C

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象專家吳德榮指出，根據最新模式顯示，周日、一清晨低溫，有達標強烈大陸冷氣團的機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象專家吳德榮今（13）日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，周日、下周一強冷空氣加上輻射冷卻效應影響，清晨低溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，中部以北部分平地最低溫探10度。

吳德榮表示，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午中南部多雲時晴，北台灣離鋒面較近，有局部雨。下午起至明（14日）上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；降雨範圍往南擴展、南部亦轉有局部雨，各地氣溫明顯下降。

請繼續往下閱讀...

今日北部氣溫24降至16度、中部17至28度、南部17至30度、東部16至29度；明天氣溫續降，下午起轉「乾」、愈晚愈冷。

▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周日、一清晨恐有強烈大陸冷氣團，中部以北部分平地最低溫探10度。（圖／記者屠惠剛攝）

根據最新模式模擬顯示，周日、一（15、16日）大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。吳德榮說，強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（氣象局≦12度）的機率；中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率。

下周二（17日）冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下周三、四（18、19日）台灣附近，又有一波性質截然不同的鋒面，其影響程度，模式模擬仍在調整中，需持續觀察。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今晚起至周六上半天，全台斷續有雨，再加上冷氣團影響，明天越晚越冷，周日、一清晨最凍。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員李孟軒則表示，今天鋒面通過影響，降雨主要集中北部、東北部，不過除南部平地外，其他地區也會有局部降雨，入夜之後，隨著華南雲雨區移入，各地降雨會更明顯，全台斷續有雨，要到明天下半天後，雨勢才會由北往南逐步緩和下來。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今入夜後至周六上半天，受到華南雲雨區影響，全台各地斷續有雨。（圖／中央氣象局）

新一波冷空氣周六開始影響，氣象局說，目前強度預報為大陸冷氣團，北部高溫18-19度，其他地區23-25度，越晚會越冷。而這波最低溫時間點落在周日、下周一清晨，北部低溫14度、中南部及東部16-18度，沿海空曠會再低1~2度，僅剩11、12度。

降雨方面，周日（15日）起至下周二（17日），水氣減少，天氣逐漸轉乾，各地為多雲到晴，僅花東有些降雨。但下周三後水氣會再增加，迎風面北部、東半部將再有短暫雨。

ET快訊
陸外交部發言人質疑「美軍把疫情帶進武漢」　要求美國透明公開！
KID「我退伍了」宣告回歸！　秀退役證明書：我要回來啦～
快訊／加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」！緊急送醫治療
越南第一富家女確診！老爸砸千萬包機「載女兒回國」：只為儘快治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵招防疫天使！「時薪158元」身心健康就可應徵　3/20報名截止

國表藝3館共推「防疫特別方案」　場租5折、觀眾梅花座

疫情蔓延全球！醫曝「第三次世界大戰」來了：台灣可能是最安全國家

暴冷一波！吳德榮示警：周末恐有「強烈大陸冷氣團」　中部以北最凍10°C

好市多冷凍炸雞「一天3人狂推」大好評！網看呆洗版文：還以為是幻覺

日本唐鳳狂粉大讚台灣防疫！　盤點官員「全都醫學專業」：這時代最傑出的人

快訊／鋒面掃過！北北基6縣市「大雨特報」來了　周六全台有雨

世貿聯誼社中餐廳休館兩個月　總經理證實受疫情衝擊：2月生意差

午後變天越晚越冷！強冷空氣亂週末全台有雨　中部以北急凍10℃

蔡宜芳FB示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵當「小王子的玫瑰」

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

中華郵政扛起配送口罩任務！　蔡英文大讚：我們的防疫英雄

台鐵招防疫天使！「時薪158元」身心健康就可應徵　3/20報名截止

國表藝3館共推「防疫特別方案」　場租5折、觀眾梅花座

疫情蔓延全球！醫曝「第三次世界大戰」來了：台灣可能是最安全國家

暴冷一波！吳德榮示警：周末恐有「強烈大陸冷氣團」　中部以北最凍10°C

好市多冷凍炸雞「一天3人狂推」大好評！網看呆洗版文：還以為是幻覺

日本唐鳳狂粉大讚台灣防疫！　盤點官員「全都醫學專業」：這時代最傑出的人

快訊／鋒面掃過！北北基6縣市「大雨特報」來了　周六全台有雨

世貿聯誼社中餐廳休館兩個月　總經理證實受疫情衝擊：2月生意差

午後變天越晚越冷！強冷空氣亂週末全台有雨　中部以北急凍10℃

蔡宜芳FB示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵當「小王子的玫瑰」

陳學聖：國民黨老一輩袖手旁觀　等著看江啟臣出糗「淪為世代對立」

吳斯懷索取機密軍資引國人疑慮 　莊瑞雄：國民黨也會嚇死

台中婦暗夜狂飆闖紅燈　警攔截後未開罰反鳴笛助開首...暖心原因曝光

桃園龜山民宅5樓暗夜大火　警消「發現1具焦屍」身分性別待查

台鐵招防疫天使！「時薪158元」身心健康就可應徵　3/20報名截止

國安基金6次進場　常落於台股十年線左右

國表藝3館共推「防疫特別方案」　場租5折、觀眾梅花座

湯姆漢克斯再發聲證實「和老婆隔離中」！　吐露心聲：接受事實，隨遇而安

美國好市多被清空！矽谷人妻曝當地恐慌　紐約已有ATM領不到錢

李沃牆／美股急墜熊市　全球股市緊跟著跳水

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

回收嬤買米腸錢不夠　一旁大哥暖舉超有愛

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

陳時中：WHO排除台灣是被迷惑

神級的！BBC記者全英文提問　他「零時差翻譯」網傻

超前部署！全台167間社區採檢所出爐

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

鋒面掃過！北北基6縣市大雨特報

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！

更多熱門

相關新聞

鋒面掃過！北北基6縣市大雨特報

鋒面掃過！北北基6縣市大雨特報

受到鋒面通過影響，氣象局今（13）日針對基隆北海岸及新竹以北地區等6縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，請注意。

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

更／韓疫情爆發54日首逆轉！新增110痊癒177

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面