暴冷一波！吳德榮示警：周末恐有「強烈大陸冷氣團」　中部以北最凍10°C

▲氣象專家吳德榮指出，根據最新模式顯示，周日、一清晨低溫，有達標強烈大陸冷氣團的機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象專家吳德榮今（13）日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，周日、下周一強冷空氣加上輻射冷卻效應影響，清晨低溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，中部以北部分平地最低溫探10度。

吳德榮表示，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午中南部多雲時晴，北台灣離鋒面較近，有局部雨。下午起至明（14日）上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；降雨範圍往南擴展、南部亦轉有局部雨，各地氣溫明顯下降。

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今日北部氣溫24降至16度、中部17至28度、南部17至30度、東部16至29度；明天氣溫續降，下午起轉「乾」、愈晚愈冷。

▲周日、一清晨恐有強烈大陸冷氣團，中部以北部分平地最低溫探10度。（圖／記者屠惠剛攝）

根據最新模式模擬顯示，周日、一（15、16日）大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。吳德榮說，強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（氣象局≦12度）的機率；中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率。

下周二（17日）冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下周三、四（18、19日）台灣附近，又有一波性質截然不同的鋒面，其影響程度，模式模擬仍在調整中，需持續觀察。

▲今晚起至周六上半天，全台斷續有雨，再加上冷氣團影響，明天越晚越冷，周日、一清晨最凍。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員李孟軒則表示，今天鋒面通過影響，降雨主要集中北部、東北部，不過除南部平地外，其他地區也會有局部降雨，入夜之後，隨著華南雲雨區移入，各地降雨會更明顯，全台斷續有雨，要到明天下半天後，雨勢才會由北往南逐步緩和下來。

▲今入夜後至周六上半天，受到華南雲雨區影響，全台各地斷續有雨。（圖／中央氣象局）

新一波冷空氣周六開始影響，氣象局說，目前強度預報為大陸冷氣團，北部高溫18-19度，其他地區23-25度，越晚會越冷。而這波最低溫時間點落在周日、下周一清晨，北部低溫14度、中南部及東部16-18度，沿海空曠會再低1~2度，僅剩11、12度。

降雨方面，周日（15日）起至下周二（17日），水氣減少，天氣逐漸轉乾，各地為多雲到晴，僅花東有些降雨。但下周三後水氣會再增加，迎風面北部、東半部將再有短暫雨。