大陸冷氣團來襲「越晚越冷」　中部以北下探10℃　

▲大陸冷氣團接連報到轉乾冷，不過中部以北可能會降至10度左右低溫。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天(14日)華南雲雨區東移，全台都會有短暫雨。不過雨勢午前趨緩，大陸冷氣團接連報到轉乾冷，不過中部以北可能會降至10度左右低溫，要特別注意。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天(14日)華南雲雨區東移，全台都會有短暫雨，降雨在清晨前最為明顯，出門建議攜帶雨具，北部平地中午前雨勢有機會趨緩，其他地區下半天降雨也會由西往東逐漸緩和；冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣白天高溫僅17、18度，其他地區高溫約20-23度，入夜至後天(15日)清晨各地偏涼冷，北臺灣低溫僅13、14度，其他地區約14-17度，也請留意氣溫的變化做好保暖。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(14日)上午鋒面通過，冷氣團南下，各地皆有局部間歇性降雨，氣溫持續下降；下午起各地降雨先後雨歇，轉「乾冷」、愈晚愈冷。今日氣溫：北部16降至11度、中部20降至12度、南部14至25度、東部12至24度。

▲明(15)日、下週一(16日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定。

最新模式模擬顯示，明(15)日、下週一(16日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義(氣象局≦12度)的機率；中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率；早晚要特別注意保暖。

最新模式模擬顯示，下週二(17日)冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下週三、四(18、19日)台灣附近，又有一波性質截然不同(冷空氣弱、但水氣較多)的鋒面，天氣轉變；下週五(20日)降水逐漸減緩。但鋒面的影響程度，模式模擬仍在調整中，需持續觀察。