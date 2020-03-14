清明強碰肺炎疫情　上海推「代客掃墓」165元套餐

▲線上掃墓避免人流聚集，增加新冠肺炎傳播風險。（資料圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

清明將近，民眾預排行程掃墓祭祖或因新冠肺炎疫情而與往年不同。上海市民政局副局長曾群表示，清明期間將推「集體祭掃、網絡祭掃及代客祭掃」等措施，維持特殊時期的疫情管控。至於有特殊需求需現場掃墓的民眾，事先得通過微信預約掃墓時段，預約成功後，當日可攜四位親屬同行。

▲清明將至，往年呈現的掃墓人潮現象或因新冠肺炎疫情改變。（圖／翻攝大陸網站）

《澎湃新聞》報導，曾群表示，今年清明期間（3月28日至4月12日），全市經營性公墓（骨灰堂）將推出集體祭掃、網絡祭掃、代客祭掃三項措施。其中，「集體祭掃」是指各公墓將在清明期間，舉辦一場集體紀念儀式，由公墓工作人員參加；「代客祭掃」則是委託公墓工作人員代為祭奠親人，提供擦拭墓碑、鞠躬行禮、敬獻鮮花等服務，並把服務過程通過照片反饋市民。

此外，各公墓將在各自的官網或微信公眾號上開設「網絡祭掃平台」，市民可通過電腦或手機登錄後祭奠親人。曾群提到，除「代客祭掃」將收費外，另兩項服務免費提供。據悉，代客祭掃最基本的套餐為35元人民幣（約165元新台幣）。

▲受疫情影響，上海市政府推代客掃墓政策 。（資料圖／翻攝中新網）

對於民眾有特殊需求需現場掃墓或親人安葬入土，曾群表示，政府將採「微信預約」方式，控制到場人數，以避免人群聚集造成疫情傳播。曾群提到，清明期間有「落葬」需求者，由公墓實行預約落葬，每戶參加人數不超過10人。

曾群提醒，有個別原因需要現場祭掃的市民，將由各經營性公墓、骨灰堂「限量預約、約滿為止、分時祭掃」的措施辦理，民眾入園時應出示電子預約憑證、綠色隨申碼、戴好口罩及配合做好體溫測量。