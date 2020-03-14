有歐洲27國及杜拜旅遊史　3/17日起入境須居家檢疫14天

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列第三級之義大利外，3月17日起將其他歐洲申根國家(法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登)及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜(杜拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊；於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

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指揮中心指出，歐洲疫情快速上升，病例數已逾3萬例，國內亦發生多起歐洲境外移入病例。歐洲疾病預防控制中心(ECDC)日前評估歐盟地區及英國的感染風險為中至高，醫療照護量能超載風險高，且迅速朝社區持續傳播的階段發展。

此外，美國近期疫情上升，全國46州及華盛頓哥倫比亞特區均已發生病例，逾20州進入緊急狀態，該國疾病預防管制中心研判華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州已有社區傳播，特定疫情嚴重區域已實施隔離管制措施，指揮中心即日起將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州旅遊疫情建議提升至第二級：警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為旅遊疫情建議第一級：注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。

世界衛生組織宣布目前疫情趨勢已符合全球大流行，逾110國報告確診病例，超過70國出現本土傳播疫情，多國已加強邊境管制及限制人員移動等措施。考量全球疫情日趨嚴峻，跨國交通往來密切，指揮中心即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級：注意(Watch)。民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理。因應全球旅遊疫情建議提升，我國將強化邊境管理及進行回溯性擴大篩檢等措施，以確保國人安全。

▲境外移入個案標示圖。（圖／指揮中心提供）

▲台灣確診個案達53例。（圖／陳昱璇製）