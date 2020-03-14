日本「1萬元釘書針」買家瘋下單！台人看傻：他們變得好可怕　下場出爐

▲掛「釘書機」賣「口罩」。（圖／翻攝自ITmedia news）

記者周亭瑋／綜合報導

日本政府近日修改法令，嚴禁業者轉售囤積口罩，違者重罰100萬日圓或1年以下的有期徒刑，而該法將於本月15日上路。然而上有政策下有對策，業者竟以釘書針為掩護，實則交易口罩，儘管價格高昂，照樣吸引許多買家。

綜合外媒報導，日本內閣會議最近決議，修改「國民生活穩定緊急措施法」，15日開始管制口罩轉售行為，包括家庭用、醫療用及工業用口罩，就連民眾自製的口罩，只要與前述幾項特徵相符，就會被納入管制，且不論價格貴多少、或交易次數有多少，一旦違反將面臨1年以下有期徒刑，或者100萬日圓（新台幣約28.8萬元）以下的罰金。

沒想到，業者仍不死心，打著「1萬日圓釘書針」（約新台幣2881元）的幌子，繼續賣口罩，而這個價格顯然有問題，買家也是心知肚明，紛紛留言表示有需求。至於賣家不僅笑笑回覆，庫存相當多，同時早已售出2000多片，約台幣7萬塊錢爽入袋。

▲日本口罩短缺一罩難求，政府組成了跨部會口罩小組統一調度口罩。（圖／路透）

台灣網友看不下去，在PTT分享討論，表示「日本Yahoo拍賣好像不能賣口罩了，導致有人開始拍賣1萬日圓的訂書針、清潔用品等等，用各種名目或暗語，假裝一般正常交易，實際上在買賣珍貴的口罩，日本人怎麼這麼可怕阿？日本有這種現象，台灣有沒有人也這樣違法買賣呢？」

對此，鄉民紛紛回應，「誰檢舉？沒買的人沒證據，買的人就是...缺口罩買到很開心」、「台灣真的會給你釘書針」、「向中國學習」、「日本不意外了」。