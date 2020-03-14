委內瑞拉現首例確診　總檢察長籲美取消經濟制裁：無法採購藥品

▲委內瑞拉民眾僅簡單遮住口鼻，在藥局門口排隊買防疫物資。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，中南美洲國家也陸續出現確診案例。委內瑞拉昨（13日）發現2例由義大利返國的確診案例，政府也隨即宣布所有學校自16日起停課。目前，委內瑞拉因政局不穩，仍受美國經濟制裁，總檢察長（Tarek Saab）呼籲美國停止制裁，「政府無法從國際市場採購藥品和防疫物資。」

▲委內瑞拉總統馬杜洛戴口罩發表演說。（圖／路透）

《新華網》報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）12日宣布，自本月15日起暫停所有來自歐洲和哥倫比亞的航班30天，並宣佈國家衛生系統進入緊急狀態。同時，馬杜洛也要求美國立即取消對委「不公正和非法的制裁」。

▲委內瑞拉受美經濟制裁，陷入藥品及防疫物資危機。（圖／路透）

委內瑞拉總檢察長薩博表示，美國仍在對委內瑞拉實行經濟制裁和封鎖，使政府無法從國際市場採購藥品和防疫物資，對衛生系統造成極大損害，嚴重侵犯人權，要求美國立即取消制裁。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸外交部昨日也替委內瑞拉發聲，耿爽提到，美國對委內瑞拉制裁嚴重惡化了當地經濟民生狀況，導致了委內瑞拉民眾就醫難等問題日益突出，當前各國共同抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，美國繼續對委內瑞拉揮舞制裁大棒，「有違最起碼的人道精神。」