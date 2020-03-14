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台中第一條捷運將提早通車　中捷公司：11月全線試營運

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▲▼台中捷運路線進入試運轉階段，將擴大招募人才，預計徵收152人。（圖／台中市新聞局）

▲捷運綠線傳出可提早在11月通車，中捷證實，屆時將全線試營運。（圖／台中市新聞局提供）

記者李忠憲／台中報導

中捷公司日前全面接管全台中第一條捷運綠線各項設施，力拼今年年底通車。14日再傳出可能11月就可試營運，提早通車。是否能如願，中捷稱全力以赴，台中市民也十分期待。

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其它16座車站都是高架車站。中捷公司去年12月後接管北屯機廠內車輛與軌道維修廠及全線站及路軌。站務人員同步進駐並啟動營運的各項設施及設備運作，如電梯、扶梯、月台門、售票機等。

請繼續往下閱讀...

中捷董事長林志盈日前曾說，公司接管後將進行一連串模擬演練，包含12項維修類演練、24項綜合演練，內容涵蓋列車故障、車站火災、旅客疏散等單一或多重事件複合式演練，藉由長時間且不間斷的訓練，工作人員才能面對通車營運後的各項挑戰，提供市民安全、舒適的捷運系統。

中捷董事長林志盈日前拜訪市議員何文海時表示，市府預計今年8月向交通部提出勘等計畫，綠線可望今年11月通車試營運，所有站都會啟用。至於票價，公司目前估算中，出爐後會先送市政會議再送市議會，待議會通過才定案。

・停產會崩潰

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